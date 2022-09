Tras un año de la apertura en la Playa de San Juan, el próximo jueves 6 de octubre, Redline Burgers & Fries abre su segundo local a escasos metros de la Rambla de Méndez Núñez. «Nuestros clientes nos pedían tenernos en Alicante centro y nosotros estábamos deseando estar aquí. Es el lugar que siempre soñamos tener».

En la calle San José, entre la Rambla y la catedral de San Nicolás, se encuentra este pequeño local con una estética que te transporta a la América de los años 50’s y 60’s, pero con un aire más refinado y minimalista, «nuestra idea era tener un pequeño local en un lugar de fácil acceso en pleno centro». «Decidimos llamarle Redline to go! porque está pensado para servicio ‘Take away’, y ‘Delivery’. Aún así, tenemos espacio para unos 25 comensales, entre el local y la terraza, para poder probar in situ nuestra carta».

Producto de calidad y casero

Redline to go! comienza su andadura en esta nueva localización con una versión reducida de su carta, pero siempre fiel a su estilo: producto fresco, de proximidad y hecho al instante. «Para nosotros lo más importante es ofrecer lo mejor a nuestros clientes, eso no cambia. Producto de calidad y todo casero. Uno de nuestros secreto es la especialización, por eso creamos una propuesta concisa pero perfecta en sí misma: hamburguesas, pollo frito y french fries. Eso es lo que ofrecemos y lo que nos hace únicos».

Sus fundadores lo tienen claro: «en España no has probado nada igual. Te invitamos a que vengas y opines tú mismo». Por lo que a partir del jueves 6 de octubre, así será.

Más información:

Lugar: Calle San José, 8, Alicante

Teléfono: 613 155 928

Web

Facebook

Instagram

Apertura el próximo jueves 6 de octubre.

Local de San Juan: Avinguda Goleta, 25, 03540, Alicante