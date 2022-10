Si te gusta cuidarte y llevar una vida saludable pero no sabes decir que no a los dulces hoy vamos a darte una buena noticia. Se trata de una receta muy sencilla y nutritiva: el pan de avena y plátano. Este dulce es saludable y tiene un sabor espectacular. Además, no necesitas horno para prepararlo, por lo que no tienes excusa.