Los mejores arroces, las carnes más suculentas preparadas de mil maneras y pescados de las lonjas alicantinas, todo a base de productos de KM0. Esto es lo que encontrarás en el listado de los restaurantes que te proponemos a continuación, como sugerencia para comer o cenar en Alicante.

En el Hotel Meliá Alicante te espera Trasluz, un nuevo concepto gastronómico ubicado en el lobby del hotel, abierto a todos los clientes, alojados y no alojados, que ofrece cocina de nuestra tierra con especial énfasis en los arroces alicantinos.

Alma de Barra es un local diferente, pues ofrece diferentes experiencias en un mismo espacio, cuidado con mimo por un equipo profesional cuyos valores principales son el respeto por el producto y la satisfacción de sus clientes.

Bon Vent, el restaurante del Club Náutico de Altea, se enfoca en una gastronomía mediterránea novedosa que, sin olvidarse de la esencia de los productos que le rodean, utiliza técnicas diferentes de preparación que le permitirán disfrutar de un pescado fresco cocinado al vapor de sal o al vacío, de unas rocas de bacalao, foie y frange lico o de su tartar de atún con helado de sésamo negro.

Platos elaborados con los ingredientes más frescos y de origen italiano, así como su personal, es lo que ha llevado al éxito al grupo hostelero Sale & Pepe, que cuenta actualmente con tres establecimientos situados en pleno centro de la ciudad de Alicante: Sale & Pepe Barrio, Sale & Pepe Castaños y Bigoli.

Ubicado en una de las calles más conocidas de Alicante, la Calle Mayor, el restaurante El Buen Comer destaca por sus arroces, su gran variedad de tapas y por su cocina tradicional, siendo éste un ámbito que satisface las delicias de quienes buscan probar platos tan suculentos como el cochinillo y la pierna de cabrito.

En la calle San José se encuentra este pequeño local con una estética que te transporta a la América de los años 50s y 60s, pero con un aire más refinado y minimalista. «Nuestra idea era tener un pequeño local en un lugar de fácil acceso en pleno centro. Decidimos llamarle Redline to go! porque está pensado para servicio take away y Delivery. Aún así, tenemos espacio para unos 25 comensales, entre el local y la terraza, para poder probar in situ nuestra carta».

El paseo de la playa de San Juan tiene un nuevo integrante para hacer las delicias de todos aquellos que visiten la zona. En primera línea de playa se ubica Salitre, un restaurante que ofrece un nuevo concepto en el que vivir una experiencia gastronómica memorable para los sentidos.

En la playa de Muchavista se encuentra ubicado el restaurante Muchavista Barra Alicantina. Arroces alicantinos siguiendo la tradición, pescados de bahía y productos locales constituyen los pilares de este lugar icónico.

