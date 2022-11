Un otoño sin castañas asadas parece que no es un otoño. A todos nos encanta comprar esos cucuruchos repletos de castañas asadas cuando bajan las temperaturas y calentar nuestras manos con ellas. Incluso hay personas que las echan de menos cuando están en sus casas algunas frías tardes de domingo. Pero, para los que no lo sepan, existe una forma muy fácil de hacer castañas en el horno en nuestro piso cuando no disponemos de un fuego o barbacoa. Toma nota porque hoy te vamos a contar cómo hacer castañas en el horno.