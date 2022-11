En un mundo donde la piel es cada vez más fina y los denominados en las redes sociales "ofendiditos" saltan a la mínima, hay nombres de determinadas recetas y platos de la gastronomía española que cuesta creer que sigan en pie y no hayan sido derribados, al menos todavía, por los ataques de los colectivos contra los que supuestamente "atentan".

Demos aquí un repaso a esos alimentos que en muchos casos deben su nombre a cuestiones históricas o populares y que la arrasadora corriente de lo políticamente correcto puede llegar a sepultar:

Tetillas de monja

Muchos de los dulces más típicos de nuestro país tienen su origen en los conventos y monasterios. Sin embargo, parece bastante obvio que los nombres de algunos de ellos no surgieron de esos lugares dedicados a la contemplación. Es difícil imaginar a las religiosas bautizando sus pastas como "tetillas de monja". Existen diversos tipos, como las tetas de novicia, pero todos tienen como denominador común la forma, que evoca un pecho de mujer.

Pedos de monja

Siguiendo con las monjas, pero pasando al plano de lo escatológico tenemos los llamados "pedos de monja". Huelga decir que en este caso no puede ser la forma la que inspira la denominación del dulce y muchísimo menos su olor. En este caso el nombre se debe a una traducción mal interpretada. Un repostero italiano que se trasladó a Barcelona en el siglo XIX bautizó uno de sus pasteles como "petto di monaca" (teta de monja), pero no se sabe bien por qué la clientela se dio a llamarlos "pets de monja", o sea, pedos de monja.

Pelotas de fraile

Los religiosos masculinos no iban a quedarse sin su dulce "marketiniano". Y por eso las berlinesas de toda la vida pasaron a ser llamadas en algunos puntos "pelotas de fraile" que, además de en España, son populares en Latinoamérica, donde el origen del nombre se debe a una huelga que en el año 1888 llevaron a cabo los miembros de la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, creada un año antes por el anarquista italiano Ettore Mattei. Como es fácil adivinar, las pelotas no era porque durante el parón jugasen al fútbol o al baloncesto, sino a los arrestos que le echaron a su plante, mezclado por el poco respeto que el anarquismo profesa hacia lo clerical.

Cojones del anticristo

De nuevo fue una confusión lingüística la que llevó a dar un nombre tan llamativo a unas galletas típicas de Cantabria. Cuenta la leyenda que un monje al que se conocía como Beato de Liébana y Eterio, el obispo de Osma, discutieron con el arzobispo Elipando de Toledo por unas cuestiones teológicas, pero la cosa se desmadró y el primero de ellos acabó llamando al último "cojón del Anticristo". Quiso decir que era "testigo" de Satán, pero la cercanía etimológica en latín con la palabra "testículo" hizo el resto.

Brazo de gitano

Hay numerosas teorías sobre la procedencia de la nomenclatura del brazo de gitano, y ninguna de ellas ha podido demostrarse como cierta... o al menos como la original. Desde la hipótesis de que este pastel relleno con forma de cilindro debe su nombre al "parecido" físico de su parte externa con el color de la piel de un miembro de esa etnia, a la que habla de la similitud con las mangas de las blusas de las mujeres gitanas, hay otras que bucean más en lo histórico.

Por ejemplo, la que explica que los caldereros del siglo XIX eran mayoritariamente gitanos y cuando prestaban sus servicios en pastelerías se les pagaba con este dulce, que acostumbraban a llevarse bajo el brazo.

Matamaridos

La ministra de Igualdad todavía no se ha pronunciado sobre el nombre que recibe este clásico andaluz que lleva merluza, verduras y patata cocida. Tampoco sobre los engañamaridos o huevos tontos, otra receta oriunda de la misma autonomía, aunque en Murcia también se llama así a un dulce. El origen del matamaridos respondería a que al tratarse de una plato poco calórico, no ayudaría a los hombres delgados, y de ahí la exageración. En cuanto al engañamaridos no tiene connotaciones sexuales, sino que son unas croquetas de pan y huevo simulando ser carne, que las esposas darían a sus maridos en Viernes Santo.