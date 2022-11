Los zumos de naranja son una de las bebidas naturales más consumidas en esta época. Su elevada carga de vitamina C los convierte en las defensas naturales contra los resfriados por excelencia. Aunque los expertos recomiendan tomar mejor la fruta a bocados, lo cierto es que los zumos de naranja también tienen muchas propiedades beneficiosas para el organismo.

Si tu también eres un apasionado de los zumos naranja naturales seguro que este consejo te interesa. Se trata del truco del microondas y con él lograrás sacar mucho más zumo con la misma cantidad de naranjas. Además, es muy sencillo.

Saca más zumo de las mismas naranjas con el truco del microondas

Para obtener más zumo de una naranja simplemente debes meterla unos segundos en el microondas. El calor controlado facilitará la rotura de las bolsas que contienen el zumo dentro de la fruta. De esta forma, cuando las exprimas el líquido saldrá mucho más fácilmente y no quedará nada en el interior de la naranja.

Eso sí, con uno segundos es suficiente ya que si no podrás dañar la fruta o calentar en exceso el zumo. Con unos 10 o 20 segundos a máxima potencia es más que suficiente para obtener más zumo.

Otros métodos para obtener más zumo de naranja natural

Si no tienes a mano el microondas también puedes dar calor de forma natural a las naranjas. Basta con que coloques la pieza sobre la encimera y la presiones ligeramente con movimientos hacia delante y hacia atrás. Tras este sencillo masaje las frutas soltarán todo su jugo mucho más fácilmente.

Estos trucos sirven para todos los cítricos. Si quieres preparar un zumo de limón o de pomelo utiliza la misma técnica y obtendrás mucha más cantidad de líquido.

¿Pierde el zumo las vitaminas si no se toma inmediatamente?

Era el axioma de nuestras abuelas. El zumo había que tomarlo recién exprimido para que no perdiera sus vitaminas con el paso del tiempo. Pues bien, la ciencia ha demostrado que no es así. Puedes hacerte el zumo de naranja y tomarlo media hora después tranquilamente. La vitamina C no se habrá esfumado en ese tiempo.

¿Cuántos zumos de naranja se pueden tomar al día?

Si bien es cierto que el zumo de naranja aporta vitaminas y minerales a nuestra dieta tampoco debemos abusar de su consumo, ya que también tiene una cantidad elevada de azúcares. Puedes tomar un zumo al día sin problemas pero si quieres aumentar aún más tu dosis de vitaminas opta por consumir la fruta directamente, sin exprimir. El resultado será una mayor cantidad de fibra que le vendrá genial a tu organismo.