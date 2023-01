El bizcocho es uno de los dulces más fáciles de hacer en casa. Es sencillo, económico y está riquísimo. Sin embargo, muchas veces el resultado final no es el esperado ya que puede no subir en el horno o no quedar todo lo esponjoso que debería. Ahora, una sencilla receta de bizcocho se ha hecho viral. La elaboración en sí ha sido realizada por una youtuber en su canal y cuenta ya con más de 2 millones de visualizaciones.