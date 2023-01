Sí, la croqueta también tiene su día y es hoy. Este 16 de enero se celebra el Día Internacional de la Croqueta, que coincide también con otro día no tan “delicioso”, el Blue Monday (lunes azul) también conocido como el lunes más triste del año. Así pues, no se nos ocurre mejor cosa para alegrar este lunes que comernos unas buenas croquetas.

Si hablamos de este plato tan popular en nuestro país hay que remontarse al año 1817 para conocer su origen. El chef de la corte del Rey francés Antonin Cáreme elaboró esta receta para la visita del príncipe de Inglaterra y del Gran Duque Nicolás de Rusia. Cáreme ideó una bechamel rebozada con una capa crujiente que fue bautizada como ‘croquettes à la royale’.

Así pues, fue la forma más práctica de aprovechar la carne sobrante de cocidos y estofados, como suele ocurrir con la mayoría de platos tradicionales: surgen en época de hambruna. Hoy en día la comemos de forma muy habitual, tanto en casa como en cualquier bar o restaurante, y las variedades de croquetas son muy numerosas.

Hay varios trucos o técnicas para realizar unas croquetas deliciosas. Aquí te contamos el truco que Alberto Chicote pone en práctica para que las de jamón te queden estupendas. También puedes ayudarte de algún utensilio más “profesional” para que logres el mejor resultado para este plato que muchos consideran una auténtica delicia.

Croquetas de Mercadona

Si no eres ningún cocinillas, no tienes mano en la cocina, no tienes tiempo o simplemente no quieres cocinar pero te encantan las croquetas, la solución más rápida y fácil es comprarlas ya preparadas. Puedes optar por hacerte con ellas tanto ultracongeladas como frescas.

En Mercadona tiene una selección de croquetas para todos los gustos y paladares. En la parte de congelados de los supermercados valencianos tienes disponible una bolsa de medio kilo de croquetas de jamón de la marca Hacendado por 1,25 euros. En esta misma sección puedes comprar una bolsa de cocido de 350 gramos por 1,75 euros y de espinacas por 2 euros. Por último, también tienes mini croquetas de bacalao de la marca Camós a 1,70 euros el paquete de 300 gramos.

Igualmente tienes las croquetas, denominadas “caprichos” de jamón y pollo. Ambas se venden en paquetes de medio kilo y cuestan 3 euros, aunque las primeras son sin gluten.

Por último, en la sección de cárnicos tienes las bandejas de croquetas de pollo y jamón, sin congelar, por 3,50 euros. Vienen 12 unidades.

¡Feliz Día de la Croqueta!