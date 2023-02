¡Atención, amantes de la comida en Alicante! Trendsplant y Umbrella se unen para traerte la hamburguesa más auténtica, especial y sorprendente de la ciudad. Inspirados por la vibrante cultura culinaria de la terreta, las firmas presentan con gran orgullo esta creación colaborativa que estará disponible desde hoy mismo.

La smashburger «Trendsplant V.1», de edición limitada, está hecha con ingredientes frescos de inspiración local que se combinan para crear un sabor único e inolvidable. Cada bocado es una explosión de sabores que te transportarán directamente al espíritu gastronómico de la provincia de Alicante.

¿Cómo pedir la nueva «Trendsplant V.1»?

Es muy sencillo, ya que tanto Umbrella como Trendsplant han habilitado la compra del producto a través de sus páginas web. Entrando en umbrellash.es o trendsplant.com podrás realizar tu pedido de esta nueva creación alicantina disponible solo por tiempo limitado. ¡No te quedes sin probarla!

Nueva apertura en San Vicente del Raspeig

Umbrella, la marca de smashburgers de moda en Alicante continúa abriendo locales de delivery y take away por todo el país, pero sin olvidarse de sus inicios. Es por eso que el 17 de febrero, Umbrella abre sus puertas en San Vicente del Raspeig. Una ciudad a la que la hamburguesería ya consiguió dar servicio a gran parte de sus habitantes, pero que con este nuevo local aumentará al máximo su alcance y mejorará notablemente los tiempos de entrega. Y, lo mejor de todo, podrán acudir directamente a su cocina ubicada en C/ del Aeroplano 4 a recoger los pedidos realizados a través de la web, una opción muy demandada por los vecinos de San Vicente del Raspeig.

Si aún no conoces Umbrella y vives en San Vicente del Raspeig, tienes una cita muy especial con sus smashburgers. Flechazo asegurado.

Sobre Umbrella

Web: umbrellash.es

Síguelo en Instagram: @umbrellash.es

Servicio a domicilio disponible en Alicante, Murcia, Benidorm, Madrid y San Vicente del Raspeig.

Sobre Trendsplant

Web: trendsplant.com

Síguelo en Instagram: @trendsplant

Tienda de ropa ubicada en C. Pintor Cabrera 14, bajo local 18, Alicante.