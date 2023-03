Entramos en el mes en el que se celebra el Día del Padre, el 19 de marzo, una efeméride que coincide en España con la onomástica a San José, el padre de Jesús. Es una fecha que no varía y siempre ocupa el mismo día en el calendario, aunque con tal cantidad de fechas señaladas que hay, a veces resulta imposible recordar todas ellas y tener a mano un detalle con el que agasajar a los homenajeados en ese día.

Nosotros proponemos aquí 10 regalos para los papás más 'gourmet' y disfrutones:

Los vinos de Finca la Emperatriz regresan con su tercera añada

Tras más de quince meses de crianza y otros tantos en el botellero, la cosecha 2018 de Finca la Emperatriz Blanco y Tinto está lista para convertirse en el regalo ideal para el mejor padre del mundo. Se trata de una tercera añada de las dos elaboraciones que conforman la gama alta de la bodega de la Rioja Alta de los hermanos Hernáiz en esta finca en la que la última emperatriz de los franceses, la granadina Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, elaboraba sus propios vinos.

Finca la Emperatriz Tinto es una combinación de tempranillo, con un 20% de garnacha y un pequeño porcentaje de viura, seleccionados de las viñas más viejas de la finca. Tres variedades que realizan conjuntamente y en depósito de hormigón la fermentación y maceración en frío. Posteriormente el vino pasa a barricas donde hace la maloláctica y una crianza de 18 meses, el 60% en roble nuevo francés y el 40% del vino en barricas americanas de segundo uso.

Finca la Emperatriz Blanco es un monovarietal de viura con intensidad aromática, gran frescura inicial y un paso largo y persistente. La mitad del vino fermenta en depósito de hormigón y la otra parte en barricas de roble francés de 225 litros. Tiene una crianza de 9 meses en esa madera francesa y 8 más en depósito hormigón.

Cada botella tiene un precio de 35 euros.

El mejor y más sabroso antídoto del mundo

El temible diagnóstico de esclerosis lateral amitrófica (ELA) a su marido decidió a Carmen Hernández a dedicar parte de las ganacias de su fábrica salmantina de embutidos ibéricos, Montellano, a ayudar a los afectados por esta enfermedad que acabó con su "querido" Manuel hace poco menos de seis meses tras cinco años de grandes sufrimientos.

Ahora, para celebrar el Día del Padre, lanza junto a su hija Carmen un 'pack' especial de estos embutidos presentes en los mejores restaurantes y tiendas 'gourmet' de España. La carne de estos gorrinos, rica en polifenoles, tocoferoles y otros antioxidantes saludables, es ya uno de los bocados más apetecidos por los sibaritas japoneses que equiparan su sabor al del buey wagyu, la carne más cara del mundo e incluso llega a China a través de los pedidos realizados desde Hong Kong.

“Somos una empresa familiar y conocemos la ELA muy directamente", recalca Carmen Curto recuperándose aún del golpe que supuso la pérdida de su padre tras esta terrible enfermedad que lo dejó postrado y sin movimiento. Es por esta razón, que Montellano "quiere dedicar una parte de los beneficios conseguidos con la venta de Doble M Edición Limitada para ayudar a los afectados por la ELA", concluye emocionada.

El 'pack' contiene tres sobres de 80 gramos de jamón de bellota 75% ibérico reserva especial de la añada 2018. Precio 42, 90.

Vegamar presenta Lamuà, un vino para contar historias

El nuevo blanco de Vegamar tiene un color amarillo dorado con sutiles reflejos verdosos. En nariz, aromas con recuerdos a fruta tropical bien madura con un fondo cítrico y un final ligeramente lácteo, un buen paso de boca con sabor frutoso, sabroso, refrescante con persistencia y acidez viva. Es perfecto para disfrutar con entrantes, arroces de pescados y mariscos.

Para hacer más espcial el regalo para los padres, Lamuà hace ahora un guiño a París, gracias al trabajo del ilustrador valenciano de moda, 'gourmet' y cultura, Vincent Moustache.

El artista ha transmitido su estilo 'chic' francés en todas las piezas que visten al nuevo Sauvignon Blanc de Vegamar. La etiqueta, el pañuelo versátil y el 'packaging' recrean esa atmósfera art déco que le fascina, personajes de línea simple e impactos de color forjan ese universo lleno de glamour y sofisticación a la par que sencillo y divertido.

El vino puede adquirirse en un 'pack' con una cuña de queso 100% oveja ahumado (225 g aprox), un tarro de queso con boletus (100 g), de Quesería Anna; tres tabletas de chocolate negro bio 82% (80 g), de peccata Minuta y un estuche de biscotes de cebolla caramelizada (50 g). Todo por 29,95 euros.

Un espumoso único elaborado con uva chardonnay

Orgullosamente manchego y manchuelo —gentilicio de La Manchuela—, pero heredero de los grandes blanc de blancs franceses en cuanto a método de elaboración y variedad de uva, un viñedo de chardonnay plantado hace 18 años para conseguir un sistema radicular desarrollado que le permita producir uvas de calidad: así es Vega Tolosa Brut Nature Chardonnay Gran Reserva 2018, un espumoso de altísima calidad de la bodega homónima de Casas Ibáñez (Albacete). La marca tiene el honor de ser la pionera, y todavía la única, que emplea la uva chardonnay –la única admitida en la elaboración de los champagnes franceses— en la D.O.P. Manchuela, un territorio en el que la macabeo es la variedad predominante en este tipo de vinos.

Con una crianza sobre rimas de más de 36 meses, y siempre siguiendo la elaboración tradicional, en la que la segunda fermentación se hace en la botella y en contacto con sus lías, y no en grandes depósitos como se estila en otras bodegas del entorno –método charmat. Así, han podido obtener un' brut nature' excepcional, con una producción de solo mil botellas, cuyo nombre es un homenaje a las cinco generaciones de una familia que, durante cinco años, ha realizado un arduo trabajo de investigación hasta lanzar la primera añada de este espumoso que ha encandilado a público y crítica y que cuesta 35 euros.

Corte a Navaja para disfrutar de un estuche 'gourmet'

La finca albaceteña recupera el tradicional corte del queso a navaja y lo rememora en el Día del Padre. El origen de la navaja clásica de Albacete se sitúa en la cultura musulmana, estando documentada desde el siglo XVI. Con la llegada del ferrocarril a Albacete, en 1855, se vio favorecida la comercialización al facilitar y abaratar el transporte de las materias primas. Este hecho, dio lugar a la aparición de la figura de los vendedores ambulantes de navajas, que salían a la estación y ofrecían su mercancía a los viajeros.

Dehesa de Los Llanos propone un Estuche 'Gourmet' que incluye la tercera Edición Limitada de la Navaja de los Cuchilleros Artesanos Albaceteños Expósito, este año elaborada con acero mova, aluminio y asta de búfalo. Irá acompañada por las tres curaciones de queso Manchego Artesano, una botella de vino Mazacruz Tinto 2022 y una botella de aceite de oliva virgen extra de variedad arbequina. Todos sus productos son ecológicos, artesanales y de kilómetro cero.

El precio es de 70 euros.

Un cava único, ecológico y vegano

Privat fortalece y amplía la división vinícola de Perelada, y en concreto su apuesta por el cava ecológico y vegano de alta calidad. Los cavas Privat se elaboran a partir de uvas cultivadas siguiendo el método de producción ecológica certificada: sin adición de herbicidas ni pesticidas. El Privat Brut Nature Reserva es un trago equilibrado que destaca como un vino espumoso fresco y elegante.

Está elaborado con Xarel·lo (40%), Macabeo (25%), Parellada (25%), Chardonnay (10%), muestra ligeros matices verdosos, suaves y frescos al paladar. Destaca por su color amarillo pálido, con aromas de fruta blanca, cítricos y almendras verdes.

Es perfecto para combinar con pescados o mariscos cocinados al vapor, hervidos o a la plancha. También es un buen acompañante de pescados y mariscos marinados, en ceviche o crudos.

El precio es de 19,90 euros.

La elegancia y sabiduría de El Viejo

Cada año, el mismo dilema cuando se acerca el Día del Padre: “¿qué le regalo?”. Y es que los padres suelen ser difíciles de sorprender, sobre todo si no queremos caer en los tópicos, porque de corbatas y perfumes ya andan sobrados. Por eso, la propuesta para este año es una recomendación enológica de lo más original: El Viejo, un vino que supone la esencia de Bodega Matsu, proyecto de viticultura sostenible ubicado en la D.O. Toro (Zamora).

Matsu representa un recorrido por el paso del tiempo a través de varias generaciones dedicadas al viñedo, cuyos rostros protagonizan las etiquetas de los cuatro vinos de la bodega. ‘El Pícaro’, ‘El Recio’ y ‘La Jefa’ acompañan a ‘El Viejo’ encarnando distintas fases de madurez vital, que se reflejan también en los vinos. Todo un homenaje a las familias de viticultores de Toro.

Tiene un precio de 37,50 euros y si quieres quedar todavía mejor, puedes elegir el formato magnum, perfecto para compartirlo con él en familia con un precio de 75 euros.

Sorprender con un cocido de interés turístico internacional

El cocido de Lalín (Pontevedra), de interés turístico internacional en el año 2020, se convierte en una original y sabrosa opción para sorprender a los padres en su día más especial. "Hacen falta 3 fuentes para servir un cocido, que en una va la carne de puerco con la verdura, en otra la carne de ternera con la gallina y en otra los chorizos con los garbanzos”, escribía el genial Álvaro Cunquerio.

Petramora ofrece la oportunidad de llevar la fiesta a casa y escoge el del restaurante La Molinera, uno de los más representativos de Lalín y que llevan elaborando en esta casa de comidas desde hace casi 40 años. Su gran peculiaridad es que sus carnes, además de saladas y curadas, están ahumadas, lo que aporta una intensidad especial muy bien acompañada los grelos, los reyes de la huerta.

Este 'pack' a domicilio preparado en la propia cocina del restaurante contiene un listado de ingredientes tan largo como de gran calidad: caldo y fideos (para la sopa), garbanzos, chorizo de carne y de cebolla, grelos, patatas, cacheira, lacón, gallina, ternera, espinazo, pata, rabo, costilla, panceta y lengua. Y ojo, ¡hay postre!: queixo da Josefa (leche cruda de vaca) y membrillo. No podía ser otro.

El cocido se ofrece por encargo cada viernes en formato de 2 kg, para 3 personas, a un precio de 70 euros.

El queso más minimalista de Familia Conesa

Familia Conesa-Pago Guijoso presenta un queso, único en el mercado: Ch, su minimalista queso de autor, es un pasta blanda de leche cruda de oveja, elaborado en La Mancha, con una curación de dos meses, que termina por evolucionar hacia un acabado cremoso.

Este queso de leche cruda, elaborado en El Bonillo (Albacete), emplea cuajo vegetal y se elabora con la leche recién ordeñada (tibia, por tanto) depositada directamente en la cuba, sin que se enfríe ni se añada ningún tipo de aditivos. Su cuajada se corta muy finamente y se fermenta en la cámara. Tiene una curación de dos meses y debe consumirse entre los dos y los cuatro meses después de su fabricación. La mejor manera de degustarlo es abriéndolo y untando su crema en pan. La corteza es comestible, ya que estamos ante un queso artesano y totalmente natural.

El precio es de 20 euros.

Whisky single malt de Glenmorangie, el trago más delicado y afrutado

Cada año, la misma encrucijada: ¿Qué le regalo en esta ocasión? Esta vez, opta por un clásico: un whisky single malt. ¿Qué mejor regalo para celebrar la paternidad que un buen licor de las Highland? Decantarse por un Glenmorangie es escoger uno de los destilados más delicados y afrutados del mercado. Sus creadoreslos elaboran en alambiques tan altos como jirafas, dejando más espacio a sabor y aroma. Después, los envejecen en las mejores barricas para, finalmente, ofrecérselos a los paladares más refinados, el de los padres.

Inspirándose en los sabores galardonados, Glenmorangie ha rediseñado su envase creando una botella nueva y elegante, con colores vivos y detalles frescos que transmiten con precisión su exquisitez y la convierten en digno objeto de coleccionista.

La transformación del aspecto de sus principales whiskies de malta, The Original, The Lasanta y The Quinta Ruban, es una oda a la creatividad y a los maravillosos sabores que Glenmorangie trae al mundo. No una botella cualquiera, el inédito diseño es lujo y sentido de la diversión.