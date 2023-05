Dos semanas antes de su detención en Rusia que le llevó a una prisión donde continúa, el disidente ruso Alekséi Navalni pudo disfrutar de una cena inolvidable en Gran Canaria y de la playa de Maspalomas. Después sufriría una pesadilla que se le hace interminable.

La soleada tarde del 31 de diciembre de 2020 se presentaba tranquila en La Aquarela, el restaurante con Estrella Michelin que lidera el chef German Ortega en Mogán (Gran Canaria), donde las carnes rojas, los pescados de la zona y los mariscos de primera calidad son los protagonistas en un local con más de 30 años de vida. Todo iba según lo previsto para celebrar el Fin de Año hasta que un grupo de hombres irrumpió con estrépito para inspeccionar la seguridad de este coqueto restaurante con vistas al océano Atlántico.

Llegaron en pleno montaje de la sala donde se iban a servir los menús elaborados para disfrutar del último día de aquel año marcado por el confinamiento impuesto por el coronavirus, la muerte de Maradona o la salida por la puerta de atrás de la Casa Blanca de Donald Trump.

Nikola Ivicic, como jefe de sala, y Ortega, en los fogones, forman un tándem imbatible con un menú degustación cambiante cada cuatro semanas para ofrecer el mejor producto de temporada con el toque inconfundible del sabor canario.

Pero por la noche de aquel 31 de diciembre de 2020 llegó la gran sorpresa. Discreto y sin que apenas nadie le reconociese entró por la puerta del local Alekséi Navalni, el opositor ruso que acababa de recuperarse en Alemania de un intento de envenenamiento de Vladimir Putin. Junto a él, su mujer, Yulia, y sus dos hijos: Daria, de 21 años, y Zahar, de 14.

Dos semanas después de esta cena, el 17 de enero de 2021, el abogado y político ruso fue arrestado al cruzar el control de pasaportes en Rusia acusado de incumplir una condena de un año y medio que tenía en suspensión por el caso Yves Rocher, en el que se le imputaban los delitos de fraude y blanqueo de capitales.

Navalny sigue desde entonces en prisión. "Yo estaba cocinando cuando me dijeron que la familia Navalni estaba en la sala", revela Germán Ortega más de dos años después de aquella visita y tras ser preguntado por las personalidades más famosas que han visitado su local. Sencillo, humilde y sin darse importancia habla también con naturalidad de la llegada de Elon Musk. "Fue hace unos siete años. Me dijeron que estaba en el restaurante el fundador de Pay Pal", comenta mientras prepara un mero salvaje con ciruela y espárrago de mar, uno de los platos de su menú 'sea me' que ahora ofrece en el espacio Peseta del recientemente inaugurado Hotel Paradisus Gran Canaria de la cadena Meliá, en la playa de San Agustín.

Alekséi Navalni, el principal líder de la oposición en Rusia, fue hospitalizado durante la noche del 20 de agosto de 2020 al jueves con "síntomas de envenenamiento", según denunció su portavoz, Kyra Yarmish. El activista volaba de Tomsk a Moscú cuando empezó a sentirse mal, obligando al piloto a mitad de vuelo a hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Omsk (Siberia).

Los doctores del Hospital de Urgencias de Omsk confirmaron entonces el ingreso del popular bloguero anticorrupción y su estado de gravedad y precisaron que se hallaba en coma y conectado a un aparato de respiración asistida.

Traslado a Alemania

Tras un pulso de varias horas, el 21 de agosto de 2020, los médicos rusos autorizaron el traslado de Navalni a Alemania. Apenas 48 horas necesitaron los especialistas del hospital berlinés de la Charité para apuntar a un envenenamiento con un agente químico de la familia Novichok como la causa del grave estado de salud de opositor.

En un escueto comunicado del 7 de septiembre de 2020, el hospital Charité de Berlín informó de que el estado de salud del líder opositor de Rusia había mejorado en las últimas horas. El paciente "ha salido del coma inducido en el que se le mantenía mediante medicación" y está reaccionando "cuando se le habla", rezaba el texto. Asimismo, se le esta "retirando la ventilación artificial", continuaba.

El 23 de septiembre recibió por fin el alta del hospital y decidió permanecer en Alemania para seguir el tratamiento médico.

Fue en diciembre cuando la familia Navalni optó por el clima tropical de Canarias para recuperarse de las heridas que le ha dejado la cruzada que mantiene contra los desmanes de Putin.

No hay testimonio gráfico de esa visita a Gran Canaria, aunque Yulia Navalnaya publicó en su instagram una imagen sin datar ni localizar de toda la familia en las dunas de Maspalomas.