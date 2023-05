La freidora de aire es un electrodoméstico que está muy de moda últimamente. Si tienes una o has decidido adquirir este aparato hay cosas muy importantes que debes conocer. Desde cómo limpiarla hasta qué alimentos son los más indicados para tus platos. Pero si hay algo fundamental que debes saber es qué no puedes cocinar en tu freidora de aire.

Si quieres no estropearla y alargar su vida útil tendrás que tener en cuenta estos cuatro consejos o recomendaciones porque son fundamentales para tu freidora de aire.

Ni se te ocurra usar líquidos

Los líquidos pueden dañar estos dispositivos, así que no uses la freidora para calentar sopas o purés. Claro, al cocinar carne o pescado, soltará algo de líquido, pero eso no es problema, ya que un poco de cantidad no la estropeará. Pero si metes directamente este tipo de alimentos la resistencia puede llegar a estropearse.

Cuidado con el queso

El queso te puede gustar mucho pero puedes acabar con tu freidora de aire bastante sucia. Puedes freír cosas con queso, como un sándwich, pero procura que no se derrita y acabe en la superficie de la freidora. Si eso pasa, te tocará limpiarla antes de seguir usándola y podrías tener problemas.

Nada de papel de aluminio

Usar papel aluminio no es buena idea. Si lo usas, el aire no se repartirá bien en la freidora y tus platos serán un desastre. Además, si el aluminio toca la resistencia, podrías dañar el aparato y quedarte sin este electrodoméstico. En muchas webs recomiendan usar, en vez de papel de aluminio, papel de horno pero perforado, para que el aire circule correctamente por toda la freidora y no tengas este tipo de problemas.

No uses accesorios inadecuados

Esto pasa con casi todos los dispositivos electrónicos. Para prevenir daños, no uses accesorios incompatibles con la freidora, sin importar de qué material estén hechos. Usar, por ejemplo, un recipiente no adecuado puede rayar o dañar la superficie de la freidora, así que mejor evítalo.

Estamos convencidos de que si sigues estos sencillos consejos no sólo alargarás la vida de tu freidora de aire si no que conseguirás evitar engorrosas averías y podrás cocinar platos deliciosos.

En nuestra sección de Gastronomía puedes encontrar una gran variedad de recetas para la freidora de aire. Gracias a ellas lograrás sacarle el máximo partido y rendimiento a tu electrodoméstico y disfrutar de una comida más saludable.