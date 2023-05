Cuando se acerca el buen tiempo se dispara el número de personas que intentan perder peso en poco tiempo gracias a las dietas milagrosas. Pero este tipo de regímenes pueden traer consigo problemas de salud cuando al intentar adelgazar rápidamente se cometen ciertos errores.

La llamada operación bikini ha hecho que en los últimos años se hayan creado mitos y leyendas, sin ninguna base científica, en torno a ciertos alimentos que facilitan o no la pérdida de peso. Estos son sólo algunos de ellos.

El pan engorda

Diversos estudios, entre ellos el realizado en 2011 por el Hospital La Paz de Madrid, echan por tierra el mito de que el pan engorda. Este alimento es clave en la dieta mediterránea y no debe evitarse, ya que los hidratos de carbono ayudan al buen funcionamiento de nuestro organismo. Para reducir el número de calorías bastará con ingerir menos cantidad y no acompañarlo de otros alimentos calóricos como la mantequilla o el embutido.

Las dietas de uno o dos tipos de nutriente son buenas

En los últimos años se han puesto de moda dietas como la cetogénica, que evita por completo los carbohidratos y aumenta el consumo de proteínas y grasas. Aunque estas dietas ayuden a perder peso en poco tiempo, no son aptas para personas que sufran de problemas renales, hepáticos o cardíacos. Además, la falta de hidratos puede traer consigo problemas como cansancio, debilidad musculas, cefaleas o náuseas.

Los huevos son malos para el colesterol

Los huevos son uno de los alimentos con mayor valor nutricional, ya que poseen grandes cantidades de proteínas como lecitina, vitaminas, y minerales. Y, al igual que muchos otros, también contienen colesterol. Pero eso no significa que se deba evitar su consumo, simplemente bastará con controlar la ingesta excesiva.

Tomar fruta después de las comidas engorda

La fruta tiene el mismo contenido calórico (bajo), tanto si se toma antes de comer o en el postre. La única ventaja que tiene ingerirla antes de la comida es que así te saciarás más gracias a su alto contenido en fibra y agua.

Los alimentos integrales tienen menos calorías

Los cereales y las harinas integrales tienen prácticamente las mismas calorías que los normales. La única diferencia es que tienen un mayor contenido de minerales y fibra, por lo que su poder saciante es mayor. Lo que sí es cierto es que esa sensación de saciedad ayuda a bajar de peso más fácilmente y a acelerar el metabolismo. Así lo asegura un estudio del investigador Phil J. Karl, publicado en la ´American Journal of Clinical Nutrition´ (2017).

Los productos ´light´ no engordan

Mucha gente comete el error de creer que los productos ´light´ pueden consumirse libremente. Pero el hecho de que tengan menos calorías que los alimentos originales no significa que estén libres de ellas.

Beber agua durante la comida engorda

Este es otro de los grandes mitos que no tiene sustento, básicamente porque el agua no tiene calorías. Ahora bien, existen estudios como el de la Sociedad Química Americana de Boston (2010) que aseguran que beber dos vasos de agua antes de comer ayuda a adelgazar. Pero esto no se debe a que hacerlo durante la comida engorde, simplemente que bebiendo antes te saciarás más y reducirás el apetito.

Comer piña ayuda a quemar grasa

La piña es uno de esos alimentos a los que siempre se les han atribuido propiedades quemagrasas, ideales para cualquier dieta de adelgazamiento. Pero aunque la piña es saciante, diurética y favorece la digestión (gracias a su contenido en bromelina), no es un alimento quemagrasas.

¿Y tú, qué otros mitos sobre la comida has escuchado?