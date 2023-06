A veces nos complicamos la vida buscando recetas muy elaboradas para agasajar a nuestros familiares y amigos y no nos damos cuenta de que lo más sencillo es muchas veces lo que más gusta.

Apostar por preparaciones que no nos quiten mucho tiempo y, además, que no ensucien tu cocina no es una misión imposible. Y para muestra un botón. ¿Qué te parecería cocinar una rica mazorca de maíz para los más pequeños de la casa? Puede ser una rica merienda o un rico acompañamiento para cualquier plato principal.

Cómo preparar una mazorca de maíz en una freidora de aire

Para hacer esta rica mazorca de maíz vamos a usar nuestra air fryer. Cocinar una mazorca de maíz en una freidora de aire es una forma sencilla y rápida de obtener un maíz delicioso y crujiente.

Con estos sencillos pasos tendrás una rica mazorca en poco minutos:

En primer lugar precalienta tu freidora de aire a 190°C durante 5 minutos para que cuando la metas ya esté a la temperatura óptima. Mientras se calienta la air fryer, pela las hojas de la mazorca de maíz y quita la seda. Hazlo con cuidado para que no quede ningún resto. Una vez que la freidora esté precalentada, coloca la mazorca de maíz en la canasta de la freidora. Puedes colocarla sobre un molde de silicona o sobre un papel especial para freidora que incorpora unos agujeros para que el aire circule de forma óptima por todo el cestillo. Rocía aceite de oliva sobre la mazorca de maíz para asegurarte de que quede bien crujiente. Si tienes aceite en spray es mucho mejor solución ya que se esparcirá mejor y además no usarás tanta cantidad. Cocina la mazorca de maíz en la freidora de aire durante 12-15 minutos. Es importante girar la mazorca de maíz varias veces durante la cocción para asegurarte de que se cocine de manera uniforme. Una vez que la mazorca de maíz esté lista, retírala de la freidora de aire y deja que se enfríe durante unos minutos antes de servirla. Se que tendrás la tentación de hincarle el diente pero hay que esperar. Opcionalmente, puedes espolvorear sal, pimienta o queso rallado sobre la mazorca de maíz para darle más sabor.

Disfruta de tu mazorca de maíz crujiente y deliciosa cocinada en la freidora de aire. ¡Es perfecta para cualquier comida o para disfrutar como aperitivo y a los pequeños de la casa les encantará!