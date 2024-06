Disfrutar (Barcelona) se ha coronado como el mejor restaurante del mundo durante una gala celebrada en Las Vegas a la que han asistido 1.200 personas, la más multitudinaria de sus 22 ediciones. El restaurante sucede en el trono a Central (Lima), que fue elegido el número uno el año pasado. Completan el podio de la lista de The World's 50 Best Resturants 2024 otro restaurante español, Asador Etxebarri (Axpe, Vizcaya), y Table by Bruno Verjus (París), tercero. Diverxo, que el año pasado se llevó el bronce, ha acabado cuarto.

No había unanimidad en las quinielas porque cualquiera podía vencer, aunque había muchas que apuntaban a un 'triestrellado' español, que en la edición anterior habían quedado segundo y tercero. Uno era Disfrutar, que había ganado la plata en 2023 y por fin ha logrado la tercera estrella Michelin en la guia de 2024; otras, aseguraban que el 'number one' sería para otro 'triestrellado' español, Diverxo, que se llevó el bronce y que lidera un chef, Dabiz Muñoz, que ha sido galardonado como mejor cocinero del mundo por tercera vez consecutiva.

Al final, los laureles han sido para el establecimiento catalán, mientras que el madrileño ha perdido una posición. Entre ambos se ha colado un habitual en estas listas, Asador Etxebarri, siempre en segundo plano (así de discreto es su chef, el maestro de las brasas Bittor Arginzoniz). Ha habido otros dos restaurantes españoles entre los 50 mejores del mundo: Quique Dacosta (Dénia), que ha ascendido unos pocos puestos, pasando del 20º al 14º, y Elkano (Guetaria, 28º, que ha caído desde el 22º).

7 españoles entre los 100 mejores

Días antes de la gala se había dado a conocer la lista de restaurantes clasificados entre los puestos 51º y 100º), y en ese 'ranking' aparecieron Enigma (59º), Aponiente (72º) y Mugaritz (81º). Con ellos, son siete los españoles entre los 100 mejores del mundo, lo que demuestra de nuevo que la gastronomía del país sigue entre las más prestigiosas del planeta.

La emoción se ha desbordado en el escenario de Las Vegas cuando el trío de Disfrutar ha aparecido para recoger el galardón. No se lo esperaban, como tampoco se imaginaban hace unos meses que iban a concederles la tercera estrella, pese a que todo el mundo coincidía en que se merecían todas las distinciones posibles. Pero es lógico porque su creatividad incontenible, nacida tras su paso por El Bulli, seduce a cualquiera que pruebe cualquiera de sus platos.

Ovación de casi un minuto

Tras escuchar una ovación de casi un minuto con el público puesto en pie, Castro, Xatruch y Casañas han tenido unas palabras de agradecimiento y recuerdo para sus colegas, para su equipo, para sus familias… Siempre con una emoción tan a flor de piel que en algunos momentos les ha impedido hilvanar las frases.

“Estamos muy nerviosos, no me salen las palabras”, ha dicho Castro, el primero en acercarse al micrófono. El chef ha confesado: “Ha sido un momento mágico porque no nos lo esperábamos y hasta el último segundo ha habido sorpresa y emoción. Lo recordaremos toda la vida”.

Al borde del llanto

Xatruch, casi al borde del llanto, se ha acordado de la gastronomía catalana ("a todas las personas que trabajan y trabajaron día a día para hacer de este oficio algo maravilloso”), del equipo que les acompaña en el día a día, tanto en Disfrutar como en Compartir Cadaqués y Compartir Barcelona (“sin ellos no somos nada”), y también de la familia (“siempre han estado a nuestro lado, apoyándonos en todo, han sufrido mucho por nosotros y esperamos que este premio sea una alegría para ellos y haya valido un poquito la pena por todo lo que no hemos estado en casa”).

Y Casañas -aparentemente más sereno aunque no mucho- ha rememorado los inicios de Disfrutar hace justo 10 años, un proyecto “que nadie se podía imaginar que llegaría hasta aquí”, y ha admitido que en el último año han “soñado mucho” con este momento. Por fin lo han logrado. "Hemos llegado", ha dicho con una sonrisa de oreja a oreja.

El voto de 1.080 expertos de todo el mundo

Para elaborar la lista, que este año ha llegado a su 22ª edición, los organizadores han tenido en cuenta los votos de 1.080 expertos culinarios de 27 regiones del mundo, entre los que figuran escritores, críticos y restauradores. No aparecen en la lista de 2024 auténticas instituciones gastronómicas como Noma, El Celler de Can Roca, Osteria Francescana, The Fat Duck, Mirazur, Geranium o Central, entre otros, porque ya han sido número uno y han pasado a formar parte de los Best of The Best, una especie de olimpo cuyos miembros ya no compiten por alzar el título. Una vez tocado el cielo, se quedan en él.

Durante la gala se han ido entregando varios galardones, como Mejor Chef Mujer del Mundo para la brasileña Janaína Torres (A Casa do Porco, Sao Paulo); Mejor Restaurante Sostenible para Nobelhart & Schmutzig (Berlín); Mejor Chef Pastelero para Nina Métayer (París), que se convierte en la primera mujer que logra el título; Mejor Sumiller para Pablo Rivero (Don Julio, Buenos Aires); One to Watch (algo así como el restaurante a tener en cuenta) para Kato (Los Ángeles)...

La lista completa de The World's 50 Best Restaurants 2024

Esta es la lista completa de los 100 mejores restaurantes del mundo, según The World's 50 Best Restaurants 2024:

Disfrutar (Barcelona, mejor restaurante de Europa) Asador Etxebarri (Axpe, Vizcaya) Table by Bruno Verjus (París) Diverxo (Madrid) Maido (Lima, mejor restaurante de Sudamérica) Atomix (Nueva York, mejor restaurante de Norteamérica) Quintonil (México DF) Alchemist (Copenhague) Gaggan (Bangkok, mejor restaurante de Asia) Don Julio (Buenos Aires) Septime (París) Lido 84 (Gardone Riviera, Italia) Trèsind Studio (Dubái, mejor restaurante de Oriente Medio) Quique Dacosta (Dénia) Sézanne (Tokio) Kjolle (Lima) Kol (Londres) Plénitude (París) Reale (Castel di Sangro, Italia) Wing (Hong Kong), nueva entrada más alta Florilège (Tokio) Steirereck (Viena) Sühring (Bankgok, nueva entrada) Odette (Singapur) El Chato (Bogotá) The Chairman (Hong Kong), mayor subida A Casa do Porco (Sao Paulo) Elkano (Guetaria) Boragó (Santiago de Chile) Tim Raue (Berlín) Belcanto (Lisboa) Den (Tokio) Pujol (México DF) Rosetta (México DF) Frantzén (Estocolmo) The Jane (Amberes) Oteque (Río de Janeiro, nueva entrada) Sorn (Bangkok, nueva entrada) Piazza Duomo (Alba, Italia) Le Du (Bangkok) Mayta (Lima) Ikoyi (Londres) Nobelhart & Schmutzig (Berlín) Mingles (Seúl) Arpège (París) Singlethread (Healdsburg, EEUU) Schloss Schauestein (Fürstenau, Suiza) Hisa Franko (Kobarid, Eslovenia) La Colombe (Ciudad del Cabo, nueva entrada) Uliassi (Senigallia, Italia) Le Calandre (Rubano) Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, nueva entrada) Leo (Bogotá) Kadeau (Copenhague) Mérito (Lima) Narisawa (Tokio) Potong (Bangkok) Lasai (Río de Janeiro) Enigma (Barcelona) Fyn (Ciudad del Cabo) Nuema (Quito) Coda (Berlín, nueva entrada) Bozar (Bruselas, nueva entrada) Orfali Bros Bistro (Dubái) Brat (Londres) La Cime (Osaka) Alcalde (Guadalajara) Burnt Ends (Singapur) Fu He Hui (Shanghái) Le Doyenné (Saint-Vrain, nueva entrada) Le Bernardin (Nueva York) Aponiente (El Puerto de Santa María) Mil (Cusco, nueva entrada) Nusara (Bangkok) Ernst (Berlín) Flocons de Sel (Megève) La Grenouillère (La Madelaine-sous-Montreuil) Masque (Bombay, nueva entrada) Alléno Paris Au Pavillon Ledoyen (París) The Clove Club (Londres) Mugaritz (San Sebastián) Sud 777 (Ciudad de México, nueva entrada) Willem Hiele (Oudenburg, nueva entrada) Restaurant Jan (Múnich) Ceto (Roquebrune-Cap-Martin) Mosu (Seúl, nueva entrada) Lyle's (Londres) Tantris (Múnich) Indian Accent (Nueva Delhi, nueva entrada) Smyth (Chicago, nueva entrada) Neolokal (Estambul) Labyrinth (Singapur) Sazenka (Tokio) Mountain (Londres, nueva entrada) Meta (Singapur) Onjium (Seúl, nueva entrada) Core by Clare Smyth (Londres) Saint Peter (Sídney, nueva entrada) CosmR (Nueva York) Fauna (Valle de Guadalupe, nueva entrada)

Durante la gala se han entregado otros premios. Son estos: