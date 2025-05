Dónde probar helado artesanal en la provincia de Alicante

Cuando el calor aprieta, no hay placer más refrescante que disfrutar de un buen helado. Pero no todos los helados son iguales. La calidad no se mide solo por su sabor, sino también por sus ingredientes y por el proceso de elaboración. Y es ahí donde el helado artesanal marca la diferencia: hablamos de un producto hecho con leche, nata, frutas naturales, chocolate auténtico y otras materias primas de primera calidad, dejando de lado los polvos o concentrados industriales que encontramos en versiones más comerciales.

Uno de los puntos fuertes del helado es su contenido en calcio. Una ración estándar de helado con base láctea (como yogur o leche) puede cubrir hasta un 15% de la cantidad diaria recomendada de este mineral esencial para nuestros huesos y dientes. Y no solo eso: sus proteínas de alto valor biológico, como las albúminas y globulinas, no solo estabilizan la textura del helado, sino que desempeñan funciones clave en nuestro organismo, desde la formación de tejidos hasta la regulación de procesos metabólicos y defensa inmunitaria.

A diferencia de lo que muchos piensan, los helados artesanales no son excesivamente grasos. De hecho, su contenido en grasa ronda apenas el 6%, lo cual los convierte en una opción más saludable que otros postres industrializados. Además, su temperatura y textura ayudan a hidratar las vías respiratorias, a combatir la sequedad bucal y a generar una agradable sensación de bienestar.

Es importante destacar que hay helados para todos los públicos. Las personas con diabetes o que quieren cuidar su peso también pueden disfrutar de este placer, optando por versiones light elaboradas con edulcorantes no calóricos. Estas alternativas permiten que nadie se quede sin su ración de felicidad helada.

Elige helado artesanal, disfruta de su sabor y aprovecha todos los beneficios que ofrece. Porque cuando se hace con mimo, el helado no es solo un postre: es una pequeña joya nutricional.

Conoce los nuevos sabores que JIJONENCA® tiene preparados para este verano

La campaña de helados 2025 de JIJONENCA® llega cargada de innovación y nuevos sabores pensados para sorprender a todos los públicos. Entre las grandes novedades de este año destaca el helado de Galleta Lotus Biscoff®, una delicia que captura el sabor inconfundible de la tradicional galleta caramelizada. La Jijonenca también lanza Happy Bueno, un cremoso helado de avellana y chocolate blanco, diseñado especialmente para conquistar a los más pequeños. Otra incorporación estrella es el Turrón Oro, que combina la intensidad del mejor turrón con trocitos que aportan una textura única. Para los amantes de los frutos secos, se presenta el Pistacho Kerman, elaborado con una de las variedades más apreciadas a nivel mundial. Y para quienes buscan algo diferente, los nuevos Jiconos de Stracciatella, disponibles en dos versiones, con frutos del bosque y con caramelo, prometen convertirse en imprescindibles este verano.

JIJONENCA® es una de las principales empresas de fabricación de helados en España. / .

Con casi 60 años de historia, JIJONENCA® sigue apostando por la fabricación artesana de helados, respetando los procesos tradicionales que les han caracterizado desde sus inicios. Su compromiso con la calidad se refleja en la continuidad del legado y las recetas de los maestros heladeros y turroneros, elaborando productos tan emblemáticos como el Turrón de Jijona o el Turrón de Alicante con los métodos y el esmero de siempre.

Este esfuerzo constante les ha consolidado como la principal empresa de fabricación de helados para heladerías en España, con una presencia especialmente destacada en el litoral. Actualmente, los productos de JIJONENCA® pueden encontrarse en más de 1.000 heladerías, reflejo de un crecimiento sólido y continuo que no deja de expandirse año tras año.

El turrón también en verano

La empresa mantiene vivo el legado de casi 60 años / .

Además, desde la empresa saben que el turrón no es solo un placer de invierno. Por eso, han impulsado la tienda online para que sus clientes puedan disfrutar de sus sabores favoritos durante todo el año, incluso en verano. A través de jijonencaonline.com, se ofrece una amplia variedad de productos que mantienen viva la esencia de su tradición.

Con más de 80 sabores disponibles, la carta combina lo mejor de la tradición y la innovación, ofreciendo opciones para todos los gustos y edades. Cada helado es fruto de un cuidadoso proceso que respeta los orígenes artesanos, pero con la mirada puesta en sorprender y enamorar a las nuevas generaciones de amantes del helado.

Helados y Granizados Tomás, más de 45 años de tradición artesanal en Elche con sabores únicos

Ofrecen más de 40 sabores de helados. / .

Con más de 45 años de experiencia, Helados y Granizados Tomás se ha consolidado como un referente en la fabricación artesanal de helados y granizados. Su trayectoria se distingue por la calidad de sus productos, el compromiso con la hostelería local y una apuesta constante por la innovación en sabores y formatos.

Además de elaborar sus propios helados y granizados, la empresa también se encarga de la distribución de hielo en distintos formatos, adaptándose a las necesidades de todo tipo de negocios del sector hostelero. Esta versatilidad y atención al cliente han convertido a la marca en un aliado esencial para bares, restaurantes y cafeterías de la zona.

Uno de los grandes orgullos de la empresa son las Heladerías Bombón, ubicadas en Elche, concretamente en la calle Maestro Melchor Botella, 23 y en la calle Baltasar Tristany, 159. En estos espacios, los clientes pueden disfrutar de una oferta que supera los 40 sabores diferentes, los cuales se renuevan semanalmente para ofrecer siempre una experiencia distinta y sorprendente.

Son propietarios de las Heladerías Bombón, ubicadas en Elche / .

Este 2025, la gran novedad de la temporada está siendo el helado Chocolate Dubai, una creación exclusiva que ha conquistado a los más golosos por su sabor intenso, exótico y elegante. Su éxito está siendo rotundo, convirtiéndose rápidamente en uno de los favoritos entre quienes buscan algo diferente, pero manteniendo la calidad que caracteriza a la firma.

En Helados y Granizados Tomás no solo se busca refrescar el paladar, sino también mantener viva una tradición familiar que combina técnicas clásicas con propuestas modernas. Ya sea para disfrutar de un helado en una tarde de paseo o para abastecer un negocio de hostelería, esta empresa ilicitana sigue siendo sinónimo de sabor, confianza y dedicación.