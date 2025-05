«Apostamos por la dieta mediterránea y la ofrecemos en nuestros menús»

Cintillo Creciendo Juntos. / ED

Bioparc Valencia acogió el pasado sábado 24 de mayo una jornada sobre educación y crianza que sirvió para acercar a las familias y educadores las claves para garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, de la mano de psicólogos, pedagogos, pediatras, nutricionistas y otros expertos en la infancia y adolescencia. La cita estaba enmarcada en el ciclo de eventos, bajo el título «Creciendo juntos», que ha organizado Prensa Ibérica y Levante-EMV, junto a los diarios Información y Mediterráneo, en toda la Comunitat Valenciana, con el impulso de COES.

Con motivo de este encuentro, Maribel Botella, directora gerente de COES, traslada las claves para una alimentación saludable y equilibrada y pone en valor un servicio que cuenta con más de cuarenta años de historia. Lo que hoy en día se conoce como COES, tiene su origen en el año 1978, de la mano de su fundador Max Botella, con la apertura del primer servicio de comida transportada a un colegio. Esta tradición hostelera ha pasado de generación en generación hasta convertirse, en la provincia de Alicante, en decanos en la restauración para colectividades.

¿Cómo han cambiado los hábitos alimentarios?

En COES conocemos y somos conscientes de los cambios de los hábitos alimentarios en los últimos años. Por ejemplo, observamos que ha habido un aumento en la conciencia sobre la importancia de una alimentación saludable, lo que ha llevado a más personas a buscar opciones nutritivas y equilibradas. También se ha incrementado el interés por alimentos vegetarianos y veganos, así como por reducir el consumo de comida rápida, fritos y procesada. Además, la preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad ha influido en las decisiones alimentarias, promoviendo prácticas más responsables. En el contexto escolar, desde COES esto se refleja en ofrecer menús más variados y saludables, adaptados a estas nuevas preferencias y a los nuevos perfiles de comensal.

¿Ha mejorado mucho la educación alimentaria?

Ha habido avances importantes. Cada vez más, las instituciones educativas, administración y organizaciones están promoviendo programas y campañas para enseñar a los niños y jóvenes sobre la importancia de una alimentación saludable y equilibrada. En COES, programamos cada año proyectos que ofrecemos a los escolares y a sus familiares, como «MUNDO COES», nuestros personajes «Coestio y coesita», el concurso de relatos «Cuéntame un cuento para comer», «Coesconsejos van al cole», entre otros. Todos ellos con gran éxito de acogida. Proyectos cuyo objetivo es ayudar a crear conciencia desde temprana edad y fomentar hábitos positivos que pueden durar toda la vida. Sin embargo, somos conscientes que todavía hay mucho por hacer. Por ello, debemos seguir revindicando la asignatura de «Alimentación Saludable» en la escuela, desde pequeños y hasta la adolescencia.

La base de sus menús, ¿sigue la dieta mediterránea?

«Nos gusta la dieta mediterránea» es uno de nuestros eslóganes. En Alicante, provincia mediterránea, disponemos de todos los alimentos que la componen, de cercanía y naturales y conociendo todos los beneficios que aporta a la salud. Apostamos por esta dieta y la ofrecemos en nuestros menús.

¿Se tiene en cuenta el origen de los alimentos?

Por supuesto, fomentamos la economía local y de nuestra provincia. La mayoría de nuestros productos son de proveedores locales y de cercanía, productos del mediterráneo. No todo podemos abastecerlo aquí, pero sí todos los productos frescos y de temporada, frutas verduras, hortalizas, legumbres, etc., son de nuestra tierra, Alicante.

¿Se les anima a probar nuevos alimentos?

Sí. Para ello, contamos con nuestro gran equipo de monitores de comedor, encargados día a día de que los escolares prueben todos los platos, coman ensalada y conozcan los beneficios de cada alimento. Además, mensualmente ofrecemos Jornadas Gastronómicas, en las que ofrecemos platos de otras culturas para que empiecen desde pequeños a conocer los diferentes sabores del mundo. Es una máxima de COES, educar el paladar de los comensales.

La frase hecha y peyorativa de ‘comida de colegio’, ¿qué sentido tiene hoy?

Hoy en día, esa frase puede tener un sentido diferente o incluso más positivo. En COES, y yo personalmente me ocupo de esto, nos esforzamos en ofrecer menús más saludables, equilibrados y atractivos, adaptados a las necesidades actuales y a las recomendaciones nutricionales. La idea de la ‘comida de colegio’ con nosotros, no es sinónimo de algo aburrido o poco saludable, sino que representa, en cada plato, una alimentación nutritiva y bien planificada semanal y mensualmente. En definitiva, esa expresión esta en proceso de transformación, reflejando la preocupación que tenemos en la educación alimentaria y en la calidad de los alimentos que ofrecemos en los centros escolares. Por eso podemos decir: «Si comes Coes, comes bien».

¿Hay más opiniones de los padres hoy sobre la alimentación de sus hijos en el comedor?

Sí. Hoy en día las familias están mucho más atentas y preocupadas por la alimentación de sus hijos en el colegio y en el comedor. En las visitas que hacen a nuestras cocinas centrales en el proyecto «Los desayunos COES» les escuchamos, nos expresan sus opiniones, inquietudes y expectativas sobre la calidad, variedad y salud de los menús escolares y reflexionamos para mejorar. Muchas familias valoran en positivo que las empresas de comedor ofrezcan opciones nutritivas y equilibradas. Las familias están más informadas y motivadas, por lo que exigen que la comida en el colegio contribuya a la buena salud y al bienestar de sus hijos y hay una mayor participación y diálogo. Nosotros seguimos atentos a sus opiniones y a todo aquello que pueda mejorar nuestro servicio.