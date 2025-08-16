Cómo hacer un bizcocho de limón sin horno, sin azúcar, y bajo en calorías en menos de diez minutos
Puedes usar el molde que quieras y tan solo necesitas cuatro ingredientes
Jorge Segura
Hoy, te traemos una receta de bizcocho de limón en la que no necesitas un horno y estará lista en menos de diez minutos (para 4 personas). Compartida por el portal Clara, es una receta baja en calorías (puede reducirse hasta entre 150 y 200 kcal). Solo necesitarás cuatro ingredientes para hacer el bizcocho.
Cabe destacar que, en lugar de usar azúcar, debemos buscar una alternativa para que nuestro postre sea más saludable (quien quiera). En este caso, vamos a utilizar stevia en polvo o líquida.
Ingredientes
- 1 taza de harina de trigo.
- 1 cucharadita de Stevia en polvo o líquida.
- 3 huevos.
- El jugo y la ralladura de 2 limones.
Preparación
En primer lugar, bate los huevos y vierte la stevia (u otro edulcorante) hasta que la mezcla sea homogénea. Después, añade la ralladura y el jugo de limones y mézclalo todo. Luego agrega la harina y vuelve a batir.
Por otro lado, engrasa las paredes de un molde de silicona apto para microondas o cúbrelo con papel vegetal.
Ahora, comienza la fiesta. Vierte la mezcla en el molde y mételo en el microondas a potencia máxima durante unos 10 minutos. Puedes meter un palillo para ver si sale limpio.
Por último, sácalo y deja que se enfríe. Recuerda que puedes decorar el bizcocho como quieras, por ejemplo con un glaseado de limón o simplemente un poco de azúcar glas por encima.
