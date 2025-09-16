Presentación de la III edición ‘La Millor Tapeta Del Mon’ en el CERCA del Mercado de Alicante.

Las cocinas del Centro Educativo de Recursos de Consumo del Ayuntamiento de Alicante – Cerca -, se convierten durante cinco días en el escenario para celebrar la III Edición de las jornadas gastronómicas 'La millor tapeta del món', que fueron inauguradas este lunes por el director del patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo, la concejala de Comercio, Hostelería y Mercados, Lidia López y la presidenta de Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante, María del Mar Valera, organizadores del evento. Esta es la tercera edición de una iniciativa creada para promocionar y dar a conocer nuestras tapas como seña de identidad internacional que fusionan tradición, producto de calidad e innovación.

Se ha reunido a algunos de los mejores cocineros y cocineras de la provincia de Alicante, que elaborarán tapas exclusivamente con productos de nuestra tierra y nuestro mar uniendo y exaltando sabor, cultura y tradición, serán maridadas con Vinos Alicante DOP y degustadas de forma gratuita en el transcurso de unos magníficos showcooking. La rica gastronomía de tapas que se pueden encontrar a lo largo y ancho de nuestra querida Costa Blanca hace que tengamos “La Millor Terreta del Mon”. Basándose en los productos gastronómicos típicos de la provincia de Alicante, con los que se pueden crear tapas extraordinarias, sin olvidar de los vinos.

El objetivo es potenciar el Turismo Gastronómico de la Costa Blanca, ya que somos un referente en el mundo y prueba de ello, es que allí donde exportamos nuestras cocinas, obtenemos gran éxito.

El director del Patronato de Turismo Costa Blanca José Mancebo destacó la variedad de la gastronomía de toda la provincia y la importancia de promocionarla y darle visibilidad. También agradeció la asistencia de los concejales del Ayuntamiento de Sant Joan de Alacant, Manuel Nieto Lizón de Comercio y Mercado, Ocupación de Vía y Charo Tomás Rodríguez concejal de Turismo.

Por su parte, la concejala, Lidia López, agradeció “la implicación del sector hostelero, de APEHA y del patronato Costa Blanca”, así como animó a disfrutar de estas jornadas resaltando que “son una plataforma muy importante para dar a conocer nuestras tapas de la mano de los mejores restaurantes y cocineros de la provincia y representan la excelencia de nuestra gastronomía elaborada con producto local de cercanía de nuestros mercados”.

Además, la edil puso en valor estos eventos destacando que “promocionan nuestra cocina y logran posicionar Alicante a nivel internacional demostrando el peso que tiene el turismo gastronómico que se ha convertido en uno de los motores económicos más importantes de nuestra ciudad en este año que somos Capital Española de la Gastronomía, por ello el Ayuntamiento los apoya y promociona”.

Por último, la presidenta de APEHA, Mª del Mar Valera, expresó su orgullo al presentar la 3ª edición de “La Millor Tapeta del Món”. "Durante estos días, cocineros y cocineras de toda la provincia nos acercarán lo mejor de sus cocinas en un formato cercano, divertido y pensado para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Con esta iniciativa queremos dar visibilidad a nuestro sector hostelero, a nuestros productos y a la gastronomía de nuestra provincia, que es uno de los grandes atractivos de nuestra tierra. Les invito a todos a disfrutar de la creatividad, la calidad y, sobre todo, del ambiente que viviremos esos días”.

El evento ha sido impulsado por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante, su presidenta, María del Mar Valera, agradeció “al patronato Costa Blanca que permite elaborar estas jornadas, al Ayuntamiento de Alicante que nos deja las cocinas del Cerca para realizar todas las tapas de la provincia, y al público que ha asistido esta mañana y nos acompaña porque sin ellos estas jornadas no tendrían sentido”.

Las jornadas culinarias se inician con el Restaurante Finca de Santa Luzia de San Joan d’Alacant de la mano de su Chef Nacho Blázquez que cocinará “Mini canelón de carrillada guisada, boletus y foie”

El amplio programa cocina este martes 16 con el Restaurante Alfonso Mira de Aspe, “Panettone de Raúl Asencio con mantequilla ahumada, anchoa y huevas de arenque” junto con una sorpresa de Raúl Asencio “panettone con helado”, el miércoles 17 con el Restaurante Cassana de Castalla que elaborará “Albóndigas con bacalao y pericana y salsa del chef”.

Así como el lunes 22 de septiembre está previsto cocinar “Canelón de berenjena con setas y foie” por parte del chef del Restaurante Paco Baile de Santa Pola, y cerrará las jornadas el Martes 23 el Restaurante La Mar de Bien de Torrevieja con “Croqueta de pollo campero con torrezno de piel crujiente y su jugo, sobre paté de higaditos”.

Todas las tapas se degustarán al finalizar la jornada por el público que decida acudir a las instalaciones del Cerca situado en los bajos del Mercado central.

Programa completo:

15 de septiembre Finca de Santa Luzia de Sant Joan d’Alacant “Mini canelón de carrillada guisada, boletus y foie”.

16 de septiembre Restaurante Alfonso Mira de Aspe “Panettone de Raúl Asencio con mantequilla ahumada, anchoa y huevas de arenque” y “panettone con helado”

17 de septiembre Restaurante Cassana de Castalla “Albóndigas con bacalao y pericana y salsa del chef”

22 de septiembre Restaurante Paco Baile de Santa Pola “Canelón de berenjena con setas y foie”

23 de septiembre Restaurante La Mar de Bien de Torrevieja “Croqueta de pollo campero con torrezno de piel crujiente y su jugo, sobre paté de higaditos”

El acceso es gratuito hasta completar aforo.