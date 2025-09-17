World Paella Day 2025: València reivindica la autenticidad del arroz más universal

El próximo 20 de septiembre, València volverá a rendir tributo a su receta más emblemática con la celebración del World Paella Day 2025 . El escenario será el Tinglado 2 de La Marina (Plaça de l’Aigua), que acogerá un evento pensado tanto para profesionales como para amantes de la buena cocina, bajo el lema ‘Paella, un idioma universal’.

La esencia de un icono gastronómico

La paella no es solo el plato más internacional de la cocina valenciana: es una técnica culinaria que hunde sus raíces en la tradición agrícola de la huerta y en el mar Mediterráneo. Arroz de la Albufera, verduras frescas, aceite de oliva virgen extra, pescados y carnes de proximidad… Ingredientes que definen la despensa mediterránea y que convierten cada paella en un relato de territorio y sostenibilidad.

El World Paella Day busca justamente eso: reivindicar la autenticidad del plato y formar una comunidad global de cocineros que entiendan no sólo cómo se cocina, sino qué significa la paella en términos culturales y sociales.

En el World Paella Day participarán 12 chefs de todo el mundo. / ED

Concurso internacional con sello propio

El World Paella Day reunirá a 12 chefs de todo el mundo, seleccionados entre más de medio centenar de aspirantes. Cada uno elaborará su versión de la paella, reinterpretando el plato con su propia mirada gastronómica pero siempre en diálogo con la tradición valenciana. La competición se seguirá en directo en el Tinglado 2, en un ambiente festivo y abierto al público.

Viaje gastronómico por València

Durante varios días, los participantes se sumergirán en un recorrido sensorial que les llevará a la Albufera, la huerta valenciana, la Lonja del pescado y los mercados municipales. Allí conocerán a productores, agricultores y maestros paelleros que transmitirán su conocimiento sobre los ingredientes, las técnicas y los secretos que hacen única a la paella. El objetivo no es solo elegir un ganador, sino crear embajadores internacionales de la tradición valenciana.

Fiesta popular y cultura culinaria

Los ciudadanos también tendrán su espacio en la celebración, con degustaciones de paella a precios populares, demostraciones de cocina en directo y actividades en torno al arroz y sus variedades. El 20 de septiembre se convertirá así en una fiesta gastronómica abierta en la que profesionales y público compartirán una misma pasión: la paella como símbolo de identidad y hospitalidad mediterránea.

Un evento con respaldo institucional

El World Paella Day es una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de València y Visit València, con el apoyo de Turisme Comunitat Valenciana, la Diputación y Turespaña. Más allá de la celebración, el certamen proyecta a València como capital gastronómica del Mediterráneo, con un modelo basado en la sostenibilidad, la innovación y la puesta en valor del producto local.