Más de 100 propuestas reivindican la importancia de «l’esmorzar» en la tercera edición de Gastroalmuerzos

La Confederación de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (CONHOSTUR), formada por las asociaciones provinciales ASHOTUR, Hostelería Valencia y APEHA, junto a Turisme Comunitat Valenciana, celebra, desde el 25 de septiembre al 5 de octubre tercera edición de Gastroalmuerzos. Tras la buena acogida que tuvieron las dos primeras ediciones, vuelve la iniciativa que reivindica la importancia de l’esmorzar en todos los territorios de la Comunidad Valenciana, ya sean rurales o urbanos. Almorzar no solo es una cultura muy arraigada, sino una manifestación de la riqueza y singularidad de nuestra gastronomía.

A la campaña se han sumado más de 100 establecimientos hosteleros repartidos entre las tres provincias, que presentan propuestas muy diversas pero siempre basadas en el producto local. Estas incluyen un almuerzo completo, especialidad de la casa, con sus habituales elementos para compartir. A los bocadillos —cocas, tostas o platos de todo tipo— se añaden los cacaus del collaret, los encurtidos o las ensaladas, sin olvidar el tradicional cremaet o el carajillo. Los participantes ya se pueden consultar en el mapa navegable de la página web www.gastroalmuerzos.com.

Presentación

A la presentación celebrada en Taberna Gourmet La Casota de Paiporta han asistido Manuel Espinar, presidente de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia y CONHOSTUR; Israel Martínez, Director General de Turismo; y el periodista Paco Alonso, que ha introducido la jornada y dado la bienvenida a los asistentes.

Espinar ha destacado la importancia de “apoyar desde el sector el almuerzo como propuesta gastronómica y como elemento cultural de nuestra tierra”. Y en esta misión no ha querido olvidar la necesidad de seguir revitalizando las poblaciones que se vieron afectadas por la DANA: “esta presentación en Paiporta queremos que sirva para que se siga poniendo el foco en la zona afectada y en la apuesta por recuperándola”.

El Director General de Turismo, Israel Martínez, ha agradecido a CONHOSTUR la organización de esta nueva edición de Gastroalmuerzos y ha subrayado de forma especial este año la participación de hosteleros de municipios afectados por la DANA.

Martínez ha asegurado que “desde Turisme Comunitat Valenciana apoyamos firmemente este tipo de iniciativas porque fortalecen la hostelería, dinamizan el turismo y ponen en valor el producto local y de proximidad. La campaña Gastroalmuerzos demuestra que tradición y creatividad pueden ir de la mano para posicionar nuestra gastronomía en el mapa internacional”.

Propuestas en Alicante, València y Castellón

La provincia de València cuenta con una gran diversidad de opciones repartidas entre la capital y municipios como Torrent, Paiporta, Paterna, Burjassot, Beniparrell, Algemesí o Llombai. Entre ellas destacan el bocadillo de estofado de rabo de toro con setas y yema trufada de Bar Villaplana, la propuesta en formato entero o XXL de Legado, o un clásico de A Tu Gusto: tortilla de patatas, cebolla, longanizas y alli oli de ajo negro.

En la provincia de Alicante participan establecimientos de todo el territorio, con propuestas como el bocadillo especial figatells de la Cafetería Magallanes, el “T8” del Pantanet o el bocadillo rústico de albóndigas de Restaurante El Molí de Denia.

En Castellón participan restaurantes de 13 localidades tanto de costa como de interior. Entre ellos se encuentran Las Cholinas en Alfondeguilla, Bar Paquita en Eslida o Los Maños en Castellón, que presenta un bocadillo de berenjena de la Huerta de la Plana con morcilla de Burgos y mermelada de higos.

Más que bocadillos

No todo son bocadillos o cocas. Algunos establecimientos ofrecen platos tradicionales como el esmorzar de torrà en plat de Restaurante Tabick (Llombai) o el plato montañés de Tasca La Terreta (Eslida). Opciones para todos los gustos que convierten el almuerzo en una cultura abierta a todo aquel que quiera disfrutar del buen producto, ya sea temprano o a media mañana.

El gastroalmuerzo refuerza la tradición y multiplica las oportunidades en la hostelería de la Comunitat Valenciana, diversificando la oferta y protegiendo la singularidad de bares y restaurantes. Es también un hábito con el que los turistas empiezan a familiarizarse, pues constituye una expresión única de la cultura valenciana.

Guía Gastroalmuerzos

Con motivo de la campaña se reedita la guía Gastroalmuerzos, que recopila todas las propuestas y se presenta en ferias y eventos como Madrid Fusión, Fitur o las presentaciones de destino Comunitat Valenciana a nivel internacional. El diseño vuelve a estar a cargo del ilustrador valenciano Lawerta. Toda la información de la campaña está disponible en www.gastroalmuerzos.com y en las redes sociales de CONHOSTUR y de las asociaciones.

Esta campaña forma parte de las acciones de promoción gastronómica que CONHOSTUR, de la que forman parte Hostelería Valencia, ASHOTUR y APEHA, junto a Turisme Comunitat Valenciana, desarrollan en el marco de su convenio de colaboración para este año 2025.