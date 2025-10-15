Sabor, tradición y salud en un arroz meloso con setas y caldo de huesos de la mano del canal de cocina Milar y Herbolario Navarro

El nuevo capítulo del canal de cocina de Milar presenta una receta que combina tradición, innovación y bienestar: un arroz meloso con setas y caldo de huesos, elaborado en colaboración con Herbolario Navarro.

El episodio cuenta con la participación de Pepe Navarro, heredero y referente del histórico herbolario valenciano fundado en 1771, que desde entonces promueve un estilo de vida saludable y natural. Con su colaboración, se prepara un plato rico en colágeno y proteínas vegetales, pensado para quienes quieren cuidar su alimentación sin sacrificar el sabor.

La receta se cocina sobre una placa de inducción Siemens con extractor integrado, que permite cocinar sin humos y con total comodidad, incorporando funciones como la pausa inteligente, ideal para atender imprevistos sin interrumpir la preparación del plato.

Durante el programa, además de cocinar, se reflexiona sobre la alimentación consciente, la cocina de aprovechamiento, el respeto por el medio ambiente y la importancia de mantener vivas las tradiciones familiares, creando un espacio que une salud, gastronomía y placer por cocinar en casa.

Para cerrar la propuesta culinaria, se preparan unas bolitas de coco y yogur vegetal, un postre sencillo, saludable y delicioso, cuyos ingredientes también se pueden encontrar en Herbolario Navarro.