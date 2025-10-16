Descubre esta cita gastronómica en Benidorm: las XIV jornadas de los Arroces de la Tierra
Del 17 de octubre al 26, 24 restaurantes de la zona participarán con menús a partir de los 25 euros que honran los sabores tradicionales
Benidorm se prepara para acoger, del viernes 17 al domingo 26 de octubre, las XIV Jornadas de los Arroces de la Tierra, un evento gastronómico que pone en valor la tradición y los sabores de la zona. Durante diez días, 24 establecimientos de la ciudad ofrecerán menús especiales en los que el arroz será el protagonista, permitiendo a locales y visitantes disfrutar de una experiencia culinaria completa y representativa de la gastronomía anfitriona, con pescados y mariscos frescos de la bahía, productos de la huerta local, como la ñora o carnes de las montañas cercanas a Benidorm.
Benidorm, destino gastronómico
Organizadas por la Concejalía de Turismo y ABRECA, con la colaboración del Patronato de Turismo Costa Blanca y Turisme Comunitat Valenciana, estas jornadas se realizan con el objetivo de dar un altavoz a la cocina autóctona de la región y potenciar el turismo gastronómico en Benidorm.
Cada menú incluye, como mínimo, un entrante acorde con la herencia culinaria, un plato principal a base de arroz, postre y bebida, con precios a partir de 25 euros, adaptándose así a diferentes presupuestos y gustos.
Restaurantes seleccionados
Entre los restaurantes participantes se encuentran: Arrocería La Marina, Bahía Azul, Bolikki, Cervecería El Mesón, El Bodegón Aurrera, Jardín Mediterráneo, La Arrocería de la Mejillonera, La Brasería Aurrera, La Cava Aragonesa, La Fava, La Pinta, La Pinta Beach, Lino, Mal Pas, Malaspina, Marisquería El Puerto, Nautic Playa, Posada del Mar, Restaurante Club Náutico, Restaurante Esturión, Restaurante L’Aroma, Sinatras Centro Diverso, Taberna Andaluza y Terraza Bahía. Cada uno de ellos ofrecerá propuestas únicas que combinan productos frescos, técnicas tradicionales y creatividad gastronómica.
Si estás pensando en dar un capricho al paladar y disfrutar de un producto local de primera, las jornadas de los Arroces de la Tierra son la cita idónea. En ellas, podrás saborear la riqueza gastronómica de un destino referente y disfrutar de la hospitalidad de sus gentes.
Para más información, los interesados pueden consultar la web de Visit Benidorm, las Oficinas de Turismo de la ciudad o la plataforma Gastroeventos.
- Fallece un joven de 20 años arrollado por el TRAM en El Campello
- Los mayores de Alicante se plantan: saldrán a la calle para protestar por el retraso de los talleres
- Chollo en Castalla: un campo de 8.000 metros cuadrados con más de 100 olivos por menos de 300.000 euros
- La exconcursante de Gran Hermano que ahora vende cupones en Gran Alacant
- La buena muerte de Nacho: un alicantino consigue la eutanasia que pidió en agosto
- Veinte investigados por un camping de 'mobile homes' en suelo no urbanizable e inundable de Guardamar
- Una mujer de 72 años fallece en una colisión de dos vehículos en Santa Pola
- La abogada Laura Lobo desmonta un mito bancario: “Ser cotitular no te convierte en propietario"