Descubre esta cita gastronómica en Benidorm: las XIV jornadas de los Arroces de la Tierra

Benidorm se prepara para acoger, del viernes 17 al domingo 26 de octubre, las XIV Jornadas de los Arroces de la Tierra, un evento gastronómico que pone en valor la tradición y los sabores de la zona. Durante diez días, 24 establecimientos de la ciudad ofrecerán menús especiales en los que el arroz será el protagonista, permitiendo a locales y visitantes disfrutar de una experiencia culinaria completa y representativa de la gastronomía anfitriona, con pescados y mariscos frescos de la bahía, productos de la huerta local, como la ñora o carnes de las montañas cercanas a Benidorm.

Benidorm, destino gastronómico

Organizadas por la Concejalía de Turismo y ABRECA, con la colaboración del Patronato de Turismo Costa Blanca y Turisme Comunitat Valenciana, estas jornadas se realizan con el objetivo de dar un altavoz a la cocina autóctona de la región y potenciar el turismo gastronómico en Benidorm.

Cada menú incluye, como mínimo, un entrante acorde con la herencia culinaria, un plato principal a base de arroz, postre y bebida, con precios a partir de 25 euros, adaptándose así a diferentes presupuestos y gustos.

Las XIV jornadas de los Arroces de la Tierra tienen el objetivo de poner en valor la gastronomía y producto local. / INFORMACIÓN

Restaurantes seleccionados

Entre los restaurantes participantes se encuentran: Arrocería La Marina, Bahía Azul, Bolikki, Cervecería El Mesón, El Bodegón Aurrera, Jardín Mediterráneo, La Arrocería de la Mejillonera, La Brasería Aurrera, La Cava Aragonesa, La Fava, La Pinta, La Pinta Beach, Lino, Mal Pas, Malaspina, Marisquería El Puerto, Nautic Playa, Posada del Mar, Restaurante Club Náutico, Restaurante Esturión, Restaurante L’Aroma, Sinatras Centro Diverso, Taberna Andaluza y Terraza Bahía. Cada uno de ellos ofrecerá propuestas únicas que combinan productos frescos, técnicas tradicionales y creatividad gastronómica.

Si estás pensando en dar un capricho al paladar y disfrutar de un producto local de primera, las jornadas de los Arroces de la Tierra son la cita idónea. En ellas, podrás saborear la riqueza gastronómica de un destino referente y disfrutar de la hospitalidad de sus gentes.

Para más información, los interesados pueden consultar la web de Visit Benidorm, las Oficinas de Turismo de la ciudad o la plataforma Gastroeventos.