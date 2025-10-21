Lourdes Álvarez, de “Solo Somos 13”: la receta de una vida cocinada con amor y familia
Olivia Díaz
Lourdes Álvarez no es solo madre de once hijos: es una mujer que ha transformado su experiencia vital en inspiración para quienes buscan vivir con más calma, sentido y amor. En este nuevo episodio del canal de cocina de Milar, Lourdes abre las puertas de su casa —y de su corazón— en un encuentro lleno de emoción, risas y sabiduría cotidiana.
Con su característico humor y cercanía, prepara un guiso casero de esos que huelen a domingo y a hogar, mientras comparte cómo nació Solo Somos 13, un proyecto con alma que pone a la familia en el centro. Habla del valor de criar con paciencia, de amar con inteligencia y de educar desde el ejemplo, recordando siempre que “los hijos no se tienen, se reciben”.
Cada palabra suya destila vida real: momentos vividos, aprendizajes y una fe sencilla que se transmite sin imponer. Entre anécdotas navideñas y reflexiones que tocan el corazón, Lourdes nos recuerda que no hace falta tener una familia numerosa para sentirse identificado. Basta con amar lo que se tiene, abrir espacio al otro y celebrar —como ella— que la vida, en sus pequeñas cosas, siempre merece la pena.
El episodio se graba en una cocina equipada con la última tecnología Siemens, demostrando que tradición y modernidad pueden convivir cuando lo que se cocina es mucho más que comida: es vida compartida.
- El mercadillo de la N-332 en Guardamar abre con más público y el Ayuntamiento lo denuncia por desobediencia a la orden de cierre
- El Ayuntamiento de Alicante deniega el permiso para la celebración del centenario del cine Ideal
- ”No queremos sofá, queremos actividad”: más de 600 mayores se movilizan en Alicante contra la paralización de los talleres municipales
- Ni Altea Hills ni Playa de San Juan: esta es la zona más cara de la provincia de Alicante para comprar casa
- Una ciudad de Alicante se cuela entre las más saludables de España (y no es la que imaginas)
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
- El Ayuntamiento de Torrevieja impone multas de hasta 4.000 euros a las terrazas por incumplir la ordenanza
- Campoamor, el barrio de Alicante que se degrada a las afueras del «Nuevo Centro» de Barcala