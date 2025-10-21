Lourdes Álvarez, de “Solo Somos 13”: la receta de una vida cocinada con amor y familia

Lourdes Álvarez no es solo madre de once hijos: es una mujer que ha transformado su experiencia vital en inspiración para quienes buscan vivir con más calma, sentido y amor. En este nuevo episodio del canal de cocina de Milar, Lourdes abre las puertas de su casa —y de su corazón— en un encuentro lleno de emoción, risas y sabiduría cotidiana.

Con su característico humor y cercanía, prepara un guiso casero de esos que huelen a domingo y a hogar, mientras comparte cómo nació Solo Somos 13, un proyecto con alma que pone a la familia en el centro. Habla del valor de criar con paciencia, de amar con inteligencia y de educar desde el ejemplo, recordando siempre que “los hijos no se tienen, se reciben”.

Cada palabra suya destila vida real: momentos vividos, aprendizajes y una fe sencilla que se transmite sin imponer. Entre anécdotas navideñas y reflexiones que tocan el corazón, Lourdes nos recuerda que no hace falta tener una familia numerosa para sentirse identificado. Basta con amar lo que se tiene, abrir espacio al otro y celebrar —como ella— que la vida, en sus pequeñas cosas, siempre merece la pena.

El episodio se graba en una cocina equipada con la última tecnología Siemens, demostrando que tradición y modernidad pueden convivir cuando lo que se cocina es mucho más que comida: es vida compartida.