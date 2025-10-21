Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lourdes Álvarez, de “Solo Somos 13”: la receta de una vida cocinada con amor y familia

Lourdes Álvarez, de “Solo Somos 13”: la receta de una vida cocinada con amor y familia

Olivia Díaz

Lourdes Álvarez no es solo madre de once hijos: es una mujer que ha transformado su experiencia vital en inspiración para quienes buscan vivir con más calma, sentido y amor. En este nuevo episodio del canal de cocina de Milar, Lourdes abre las puertas de su casa —y de su corazón— en un encuentro lleno de emoción, risas y sabiduría cotidiana.

Con su característico humor y cercanía, prepara un guiso casero de esos que huelen a domingo y a hogar, mientras comparte cómo nació Solo Somos 13, un proyecto con alma que pone a la familia en el centro. Habla del valor de criar con paciencia, de amar con inteligencia y de educar desde el ejemplo, recordando siempre que “los hijos no se tienen, se reciben”.

Cada palabra suya destila vida real: momentos vividos, aprendizajes y una fe sencilla que se transmite sin imponer. Entre anécdotas navideñas y reflexiones que tocan el corazón, Lourdes nos recuerda que no hace falta tener una familia numerosa para sentirse identificado. Basta con amar lo que se tiene, abrir espacio al otro y celebrar —como ella— que la vida, en sus pequeñas cosas, siempre merece la pena.

El episodio se graba en una cocina equipada con la última tecnología Siemens, demostrando que tradición y modernidad pueden convivir cuando lo que se cocina es mucho más que comida: es vida compartida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El mercadillo de la N-332 en Guardamar abre con más público y el Ayuntamiento lo denuncia por desobediencia a la orden de cierre
  2. El Ayuntamiento de Alicante deniega el permiso para la celebración del centenario del cine Ideal
  3. ”No queremos sofá, queremos actividad”: más de 600 mayores se movilizan en Alicante contra la paralización de los talleres municipales
  4. Ni Altea Hills ni Playa de San Juan: esta es la zona más cara de la provincia de Alicante para comprar casa
  5. Una ciudad de Alicante se cuela entre las más saludables de España (y no es la que imaginas)
  6. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
  7. El Ayuntamiento de Torrevieja impone multas de hasta 4.000 euros a las terrazas por incumplir la ordenanza
  8. Campoamor, el barrio de Alicante que se degrada a las afueras del «Nuevo Centro» de Barcala

Curar el cáncer y el corazón en Quirónsalud Torrevieja

Curar el cáncer y el corazón en Quirónsalud Torrevieja

Lourdes Álvarez, de “Solo Somos 13”: la receta de una vida cocinada con amor y familia

Lourdes Álvarez, de “Solo Somos 13”: la receta de una vida cocinada con amor y familia

El restaurante Rosas de El Campello sorprende con una espectacular olleta en el segundo día de Menjars de la Terra en l’Alacantí

El restaurante Rosas de El Campello sorprende con una espectacular olleta en el segundo día de Menjars de la Terra en l’Alacantí

“Leer juntas también es resistir”: las mujeres del Club de Lectura Casa de la Dona denuncian la suspensión de su actividad en Elche

“Leer juntas también es resistir”: las mujeres del Club de Lectura Casa de la Dona denuncian la suspensión de su actividad en Elche

Champions League: Villarreal - Manchester City, en imágenes

Champions League: Villarreal - Manchester City, en imágenes

Champions League: Arsenal - Atlético, en imágenes

Champions League: Arsenal - Atlético, en imágenes

El CEU de Elche y la Policía Nacional refuerzan la formación en riesgos legales y sociales de los futuros enfermeros

El CEU de Elche y la Policía Nacional refuerzan la formación en riesgos legales y sociales de los futuros enfermeros
Tracking Pixel Contents