Bon Vent, sabor mediterráneo frente al mar

Ubicado en el Club Náutico de Altea, Bon Vent se presenta como una joya gastronómica con vistas privilegiadas al puerto y al encantador casco antiguo de la localidad. Este restaurante no solo seduce por su entorno, con tres amplias terrazas y un luminoso comedor acristalado, sino también por su cocina, que rinde homenaje al Mediterráneo en cada plato.

En Bon Vent, tradición y modernidad se dan la mano para ofrecer una experiencia culinaria auténtica. Su carta está centrada en los sabores de siempre, especialmente en los arroces tradicionales de la zona, preparados con mimo y respeto por la receta original. Paellas de marisco, arroz del senyoret o meloso con bogavante son solo algunas de las propuestas estrella que conquistan a los paladares más exigentes.

El compromiso con el producto local y de proximidad se refleja en cada elaboración. La materia prima proviene directamente de la Lonja de Altea, lo que garantiza frescura y calidad, sumado a otros muchos productos de la zona.

Paellas de marisco, arroz del señoret o meloso con bogavante son solo algunas de sus propuestas estrella / .

Pero Bon Vent no es solo arroz. Su oferta se completa con una amplia selección de tapas creativas y platos mediterráneos con toques de autor.

Con un horario amplio y flexible, su cafetería y restaurante ofrecen servicio desde el desayuno hasta la cena, incluyendo almuerzos, comidas y tapeo informal. Es, sin duda, un lugar ideal tanto para una comida familiar como para una velada romántica al atardecer.

Además, para mayor comodidad de sus clientes, Bon Vent ofrece parking gratuito en las instalaciones del Club Náutico, lo que facilita el acceso directo al restaurante sin preocupaciones. Y durante los meses más cálidos, los comensales pueden disfrutar también de acceso gratuito a la piscina del club, convirtiendo la visita en una experiencia completa de relax, buena gastronomía y vistas al mar.

En definitiva, Bon Vent es mucho más que un restaurante: es una experiencia sensorial que aúna paisaje, producto y pasión por la cocina. Un imprescindible en Altea para quienes buscan saborear el Mediterráneo en su estado más puro.

Bon Vent

Lugar: Club Náutico de Altea

Teléfono: 965 84 21 85

Email: restaurante@cnaltea.com