El Buen Comer: el alma de la calle Mayor y la tradición alicantina que perdura

Hay restaurantes que se convierten en parte del paisaje de una ciudad, que guardan su historia en el aroma de un buen arroz alicantino o en el rumor de una conversación en una terraza. En la calle Mayor de Alicante, donde el bullicio del casco antiguo se siente a pocos metros del mar, late uno de esos lugares con alma: El Buen Comer. Desde 1986, este restaurante familiar ha mantenido viva la esencia de la tradición alicantina, convirtiéndose en una referencia para quienes entienden que comer bien es también una forma de hacer memoria.

Entrar en El Buen Comer es como abrir una ventana al pasado sin renunciar al presente. Sus paredes, impregnadas de historia, guardan los secretos de miles de comidas compartidas y de recetas que se han transmitido con paciencia y cariño. Aquí, cada plato tiene una historia, y cada historia un sabor. Desde sus orígenes, el objetivo ha sido claro: ofrecer una cocina honesta, generosa y profundamente arraigada a la identidad mediterránea.

En la carta de El Buen Comer figuran hasta dieciocho variedades distintas de arroces. / .

Los arroces son el corazón de la casa. No hay prisa en su preparación, porque el tiempo, en El Buen Comer, se mide a fuego lento. Tras más de 20 años de experiencia, su equipo ha perfeccionado una fórmula que roza la excelencia: el punto exacto del grano, el equilibrio del sofrito y ese sabor que solo se consigue con respeto al producto. En su carta figuran hasta dieciocho variedades distintas, cada una con su carácter, desde el tradicional arroz a banda hasta el meloso con bogavante.

La carta es un recorrido por la cocina mediterránea más auténtica / .

Más allá de los arroces, la carta es un recorrido por la cocina mediterránea más auténtica. Las tapas, las carnes y los pescados frescos son una invitación al disfrute pausado. Chuletón, entrecot, solomillo ibérico o cochinillo asado estilo segoviano comparten protagonismo con la merluza de pincho, la dorada o el atún. Platos que respetan el producto y la tradición, servidos con la cercanía de quien sabe que en la mesa, como en la vida, los detalles marcan la diferencia.

El Buen Comer ofrece menús diarios y menús especiales para grupos o empresas, perfectos para comidas y cenas en cualquier época del año. La relación calidad-precio y la atención personal hacen que cada visita se convierta en una experiencia que apetece repetir.

Con dos salones interiores —uno para 45 personas y otro con capacidad para 70—, El Buen Comer es también punto de encuentro para celebraciones, comidas familiares o cenas entre amigos. Todo envuelto en ese ambiente cálido y sincero que solo los lugares con historia pueden ofrecer.

Y si hay un lugar donde el tiempo parece detenerse, es en su terraza de la calle Mayor, un rincón privilegiado cerca de la plaza de la Concatedral de San Nicolás.

En una ciudad donde la modernidad avanza sin pausa, El Buen Comer se mantiene fiel a lo que siempre ha definido a Alicante: su amor por la buena mesa, por las cosas hechas con esmero y por esa tradición que nunca pasa de moda.

El Buen Comer

Lugar: Calle Mayor, 8, 03002 Alicante

Teléfono: 965 213 541