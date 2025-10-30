Cucuch, al servicio del buen comer en Novelda
Juan Carlos Sánchez y Reme Úbeda, junto a su hija Beatriz, ofrecen tanto un menú asequible y bien elaborado como una cuidada carta para comidas de negocios o caprichos gastronómicos
Con más de seis décadas de historia, el Restaurante Cucuch es todo un símbolo de la gastronomía tradicional en Novelda. Fundado en 1960 por Cándido Úbeda, abuelo de la actual propietaria, Reme, este establecimiento familiar ha pasado por cuatro generaciones que han sabido mantener viva la esencia de una cocina honesta, de mercado y con el inconfundible sabor mediterráneo. La historia comenzó en Beniarrés, donde el patriarca abrió un mesón antes de trasladarse a Novelda para atender la barra del Casino. Allí su esposa, una cocinera excepcional, dejó huella con sus dotes culinarias, recordadas aún por los vecinos.
La segunda generación, liderada también por Cándido Úbeda, dio un paso decisivo al crear su propio negocio: Nou Cucuch, que nació con una barra y seis mesas frente al Casino. En 1978 se inauguró el nuevo local, más amplio y moderno, que ha ido creciendo con los años hasta convertirse en un punto de encuentro imprescindible.
Hoy, Juan Carlos Sánchez y Reme Úbeda, junto a su hija Beatriz, son el alma de un restaurante donde se mezclan tradición y modernidad. En Cucuch hay espacio para todos los paladares: desde la barra con sus típicas picaditas, hasta un menú asequible y bien elaborado pensado para trabajadores y estudiantes, sin olvidar su cuidada carta para comidas de negocios o caprichos gastronómicos. Con un espíritu innovador y fiel a sus raíces, Cucuch sigue siendo sinónimo de buena mesa, hospitalidad y tradición familiar en el corazón de Novelda.
Nou Cucuch
Lugar: Pasaje Isidro Seller, 10, Novelda
Teléfono: 965 601 500
Mail: info@cucuch.com
