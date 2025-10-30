Erre que Erre, la perfecta fusión de tradición y vanguardia en Ibi

En el corazón de la Foia de Castalla, el Restaurante Erre que Erre se ha consolidado como un referente indiscutible de la alta cocina con raíces, de la mano del chef Ricardo Moltó. Este establecimiento, surgido de la reinvención del próspero negocio familiar, encarna la «constancia bien avenida con el objetivo de innovar la cocina local» de la zona.

Erre que Erre no es solo un restaurante, es una auténtica experiencia gastronómica. La propuesta de Ricardo Moltó es una deliciosa y moderna cocina de fusión que toma la base de la tradición autóctona de la zona interior de Alicante y la eleva con sutileza a una cocina actual, fresca y moderna.

El chef Ricardo Moltó / .

La clave de su éxito reside en la impecable selección de productos de cercanía, de temporada y de mercado, adquiridos a diario a proveedores de la zona , haciendo su cocina 100% sostenible.

Su carta es un desfile de sabores intensos donde conviven a la perfección todo tipo de productos, haciendo hincapié en el aprovechamiento total de los alimentos. Destacan platos como texturas de boletus, pericana, salmonete con sus escamas o lomo de ciervo.

Su carta es un desfile de sabores intensos / .

El camino de Ricardo Moltó es un ejemplo de cómo conjugar el legado familiar con la formación de élite. Tras años de exquisita formación fuera de Ibi, incluido su paso por cocinas de renombre, el chef ibense regresó para imprimir su propio sello a la gastronomía local. Su compromiso con la técnica impecable y el respeto por el producto le han valido para posicionar a Erre que Erre como una de las propuestas más atractivas de la comarca, incluso siendo reconocido por la Guía MICHELIN.

El equipo de Erre que Erre complementa esta brillante propuesta culinaria con un servicio excelente y atento, que incluye un asesoramiento experto en su cuidada bodega, por la Sumiller Patricia Monllor con más de 200 referencias para un maridaje perfecto.

Erre que Erre

Lugar: C/ Juan Brotons, 11, 03440, Ibi

Teléfono: 966 33 60 46