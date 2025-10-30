Già, referente gastronómico en Alfaz del Pi

Un año después de su apertura, el restaurante Già, del chef Giancarlo Milano, ha superado todas las expectativas que generó el pasado verano cuando abrió sus puertas.

La cocina de Giancarlo, siempre fiel al producto de temporada / .

En este tiempo, se ha consolidado como uno de los grandes referentes gastronómicos de Alfaz del Pi, gracias a su cuidada propuesta mediterránea y a una decoración que invita a disfrutar sin prisas.

Magret de pato a baja temperatura con reducción de cerezas al foie gras / .

La cocina de Giancarlo, siempre fiel al producto de temporada, ha evolucionado con platos tan aplaudidos como el risotto «Acquerello» con achicoria roja, panceta crujiente y crema de provola ahumada, o el magret de pato a baja temperatura con reducción de cerezas al foie gras.

«Delizia al limone», una receta exclusiva de la costa de Amalfi / .

Los postres, obra de su mujer Ani, merecen capítulo aparte, especialmente su famosa «Delizia al limone», una receta exclusiva de la costa de Amalfi que conquista a cada comensal.

Già Restaurante

Lugar: Hort, 13, L’Alfàs del Pi 03580

Instagram

Teléfono: 604 40 33 84