Già, referente gastronómico en Alfaz del Pi
El chef Giancarlo Milano apuesta por una carta mediterránea y producto de temporada
Un año después de su apertura, el restaurante Già, del chef Giancarlo Milano, ha superado todas las expectativas que generó el pasado verano cuando abrió sus puertas.
En este tiempo, se ha consolidado como uno de los grandes referentes gastronómicos de Alfaz del Pi, gracias a su cuidada propuesta mediterránea y a una decoración que invita a disfrutar sin prisas.
La cocina de Giancarlo, siempre fiel al producto de temporada, ha evolucionado con platos tan aplaudidos como el risotto «Acquerello» con achicoria roja, panceta crujiente y crema de provola ahumada, o el magret de pato a baja temperatura con reducción de cerezas al foie gras.
Los postres, obra de su mujer Ani, merecen capítulo aparte, especialmente su famosa «Delizia al limone», una receta exclusiva de la costa de Amalfi que conquista a cada comensal.
Già Restaurante
Lugar: Hort, 13, L’Alfàs del Pi 03580
Teléfono: 604 40 33 84
- Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura
- Andrés Millán, abogado laboralista: 'Los propios bancos están devolviendo miles de euros a la gente que contrató hipotecas
- El SEPE busca personal para trabajar desde casa con sueldos de hasta 40.000 euros
- Playa de San Juan: 90 años del barrio de Alicante que nació soñando con el turismo
- La Policía Nacional entra en el colegio de los Agustinos para investigar el acoso escolar a un niño
- La Cámara de Alicante aprueba sacar al Ayuntamiento del antiguo Palas
- Un menor de 17 años de Alicante a Ione Belarra: 'Voy a por ti con un destornillador
- Máxima tensión en la UA por la presencia de Vito Quiles: proclamas fascistas entre sus seguidores y rechazo del alumnado de izquierdas