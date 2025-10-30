Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La esencia del Mediterráneo llega al Centro Comercial Gran Vía con Muchavista

De reciente apertura, el mítico restaurante de la playa abre sus puertas también en la ciudad manteniendo la misma esencia

El diseño del nuevo restaurante mantiene la estética del grupo y las dos olas como logo de la marca.

El diseño del nuevo restaurante mantiene la estética del grupo y las dos olas como logo de la marca.

R. E.

El sabor del Mediterráneo tiene nombre propio: Muchavista. Tras consolidarse en la playa que le da nombre como un referente en arroces y cocina mediterránea moderna, el grupo abre ahora un nuevo espacio en el Centro Comercial Gran Vía de Alicante, manteniendo intacta su identidad y su esencia marinera.

En la playa, Muchavista Barra Alicantina ha sabido combinar el producto fresco de la bahía con una cocina contemporánea que rinde homenaje a las raíces alicantinas. Su carta, reconocida por la calidad de sus arroces, sus frituras de la bahía y su cuidada selección de vinos y vermuts, ha convertido el local en una parada imprescindible para quienes disfrutan de la gastronomía con alma mediterránea.

Ahora, ese mismo espíritu se traslada al corazón de la ciudad. El nuevo Muchavista Gran Vía nace con la voluntad de ofrecer la misma experiencia, adaptada al entorno dinámico de un centro comercial. Un lugar para compartir, disfrutar y redescubrir los sabores de siempre, en un ambiente cálido, actual y lleno de vida.

La propuesta gastronómica gira en torno al producto de proximidad y a los arroces, como el de marisco y el senyoret

La propuesta gastronómica gira en torno al producto de proximidad y a los arroces, como el de marisco y el senyoret / .

El diseño del nuevo restaurante mantiene la estética que caracteriza al grupo: tonos terracota, materiales naturales, vegetación integrada y el símbolo de las dos olas, emblema de la marca. Una atmósfera que evoca la luz del Mediterráneo y la cercanía de la costa, creando un espacio acogedor donde cada detalle cuenta.

Su propuesta gastronómica gira en torno al producto de proximidad y a los arroces elaborados con mimo. Desde los clásicos de marisco y senyoret hasta creaciones más personales, acompañados por entrantes pensados para compartir y postres caseros. Y todo ello con una excelente relación calidad-precio y la hospitalidad que define a su equipo.

Con esta apertura, Muchavista da un paso más en su crecimiento como grupo gastronómico, apostando por un modelo que combina tradición y modernidad, fidelidad a la «terreta» y adaptación a los nuevos espacios urbanos.

El Mediterráneo se vive, se siente y se saborea. Y ahora, también se disfruta en Gran Vía.

Muchavista

Lugar: Centro Comercial Gran Vía de Alicante

Muchavista Playa: 627 627 400

Muchavista Gran Vía: 966 181 375

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura
  2. Andrés Millán, abogado laboralista: 'Los propios bancos están devolviendo miles de euros a la gente que contrató hipotecas
  3. El SEPE busca personal para trabajar desde casa con sueldos de hasta 40.000 euros
  4. Playa de San Juan: 90 años del barrio de Alicante que nació soñando con el turismo
  5. La Policía Nacional entra en el colegio de los Agustinos para investigar el acoso escolar a un niño
  6. La Cámara de Alicante aprueba sacar al Ayuntamiento del antiguo Palas
  7. Un menor de 17 años de Alicante a Ione Belarra: 'Voy a por ti con un destornillador
  8. Máxima tensión en la UA por la presencia de Vito Quiles: proclamas fascistas entre sus seguidores y rechazo del alumnado de izquierdas

David Jiménez, abogado, explica una oportunidad de ahorro para mayores: “Si tienes más de 65 y vendes tu piso…”

David Jiménez, abogado, explica una oportunidad de ahorro para mayores: “Si tienes más de 65 y vendes tu piso…”

Cuatro heridos y una veintena de desalojados tras una deflagración en Granada

Cuatro heridos y una veintena de desalojados tras una deflagración en Granada

FETRAMA: Así es la asociación para la protección y el impulso de los profesionales del transporte

FETRAMA: Así es la asociación para la protección y el impulso de los profesionales del transporte

Todo para tu boda, en un solo lugar: Firanovios 2025

Todo para tu boda, en un solo lugar: Firanovios 2025

Erre que Erre, la perfecta fusión de tradición y vanguardia en Ibi

Erre que Erre, la perfecta fusión de tradición y vanguardia en Ibi

El Buen Comer: el alma de la calle Mayor y la tradición alicantina que perdura

El Buen Comer: el alma de la calle Mayor y la tradición alicantina que perdura

Cucuch, al servicio del buen comer en Novelda

Cucuch, al servicio del buen comer en Novelda

Alcoi invierte más de 1,7 millones de euros para modernizar polígonos industriales e impulsar las EGM

Alcoi invierte más de 1,7 millones de euros para modernizar polígonos industriales e impulsar las EGM
Tracking Pixel Contents