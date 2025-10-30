La esencia del Mediterráneo llega al Centro Comercial Gran Vía con Muchavista

El sabor del Mediterráneo tiene nombre propio: Muchavista. Tras consolidarse en la playa que le da nombre como un referente en arroces y cocina mediterránea moderna, el grupo abre ahora un nuevo espacio en el Centro Comercial Gran Vía de Alicante, manteniendo intacta su identidad y su esencia marinera.

En la playa, Muchavista Barra Alicantina ha sabido combinar el producto fresco de la bahía con una cocina contemporánea que rinde homenaje a las raíces alicantinas. Su carta, reconocida por la calidad de sus arroces, sus frituras de la bahía y su cuidada selección de vinos y vermuts, ha convertido el local en una parada imprescindible para quienes disfrutan de la gastronomía con alma mediterránea.

Ahora, ese mismo espíritu se traslada al corazón de la ciudad. El nuevo Muchavista Gran Vía nace con la voluntad de ofrecer la misma experiencia, adaptada al entorno dinámico de un centro comercial. Un lugar para compartir, disfrutar y redescubrir los sabores de siempre, en un ambiente cálido, actual y lleno de vida.

La propuesta gastronómica gira en torno al producto de proximidad y a los arroces, como el de marisco y el senyoret / .

El diseño del nuevo restaurante mantiene la estética que caracteriza al grupo: tonos terracota, materiales naturales, vegetación integrada y el símbolo de las dos olas, emblema de la marca. Una atmósfera que evoca la luz del Mediterráneo y la cercanía de la costa, creando un espacio acogedor donde cada detalle cuenta.

Su propuesta gastronómica gira en torno al producto de proximidad y a los arroces elaborados con mimo. Desde los clásicos de marisco y senyoret hasta creaciones más personales, acompañados por entrantes pensados para compartir y postres caseros. Y todo ello con una excelente relación calidad-precio y la hospitalidad que define a su equipo.

Con esta apertura, Muchavista da un paso más en su crecimiento como grupo gastronómico, apostando por un modelo que combina tradición y modernidad, fidelidad a la «terreta» y adaptación a los nuevos espacios urbanos.

El Mediterráneo se vive, se siente y se saborea. Y ahora, también se disfruta en Gran Vía.

Muchavista

Lugar: Centro Comercial Gran Vía de Alicante

Muchavista Playa: 627 627 400

Muchavista Gran Vía: 966 181 375