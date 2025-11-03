El Artesano celebra el Día Mundial del Turrón con visitas guiadas y talleres en su fábrica de Jijona

Con motivo del Día Mundial del Turrón, El Artesano abre las puertas de su fábrica los días 7 y 8 de noviembre para que el público pueda descubrir cómo se elaboran los auténticos turrones con Denominación de Origen Jijona y Alicante. Durante las visitas, los asistentes conocerán de cerca el proceso de elaboración tradicional, desde la selección de los ingredientes —almendra, miel y azúcar— hasta el resultado final que da vida a uno de los dulces más emblemáticos de la Navidad española.

Además, el recorrido incluye una degustación gratuita de turrones, para que los visitantes disfruten del sabor y la textura que distinguen a El Artesano desde hace generaciones.

El viernes 7 de noviembre, las visitas se realizarán de 10:00 a 18:00 horas, mientras que el sábado 8 de noviembre la fábrica permanecerá parada, ofreciendo un ambiente más tranquilo para recorrer las instalaciones entre 10:00 y 12:30 horas. Para complementar, quienes lo deseen podrán reservar plaza en un taller de elaboración de almendritas de turrón, donde aprenderán a trabajar la masa y dar forma a este pequeño dulce.

La actividad está dirigida a todos los públicos, y las reservas pueden realizarse a través de los canales habituales de la fábrica. Una oportunidad única para celebrar el Día Mundial del Turrón en el lugar donde la tradición cobra vida.

“Queremos que las familias y los visitantes vivan la experiencia de ver cómo nacen los turrones tradicionales, con sus ingredientes naturales y el cariño que ponemos en cada elaboración”.