El Artesano celebra el Día Mundial del Turrón con visitas guiadas y talleres en su fábrica de Jijona

La fabrica abre sus puertas los días 7 y 8 de noviembre para que el público pueda descubrir cómo se elaboran los auténticos turrones

El recorrido incluye una degustación gratuita de turrones.

El recorrido incluye una degustación gratuita de turrones.

R. E.

Con motivo del Día Mundial del Turrón, El Artesano abre las puertas de su fábrica los días 7 y 8 de noviembre para que el público pueda descubrir cómo se elaboran los auténticos turrones con Denominación de Origen Jijona y Alicante. Durante las visitas, los asistentes conocerán de cerca el proceso de elaboración tradicional, desde la selección de los ingredientes —almendra, miel y azúcar— hasta el resultado final que da vida a uno de los dulces más emblemáticos de la Navidad española.

Además, el recorrido incluye una degustación gratuita de turrones, para que los visitantes disfruten del sabor y la textura que distinguen a El Artesano desde hace generaciones.

El viernes 7 de noviembre, las visitas se realizarán de 10:00 a 18:00 horas, mientras que el sábado 8 de noviembre la fábrica permanecerá parada, ofreciendo un ambiente más tranquilo para recorrer las instalaciones entre 10:00 y 12:30 horas. Para complementar, quienes lo deseen podrán reservar plaza en un taller de elaboración de almendritas de turrón, donde aprenderán a trabajar la masa y dar forma a este pequeño dulce.

La actividad está dirigida a todos los públicos, y las reservas pueden realizarse a través de los canales habituales de la fábrica. Una oportunidad única para celebrar el Día Mundial del Turrón en el lugar donde la tradición cobra vida.

“Queremos que las familias y los visitantes vivan la experiencia de ver cómo nacen los turrones tradicionales, con sus ingredientes naturales y el cariño que ponemos en cada elaboración”.

