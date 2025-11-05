Curry de garbanzos y entrenamiento consciente con Bestcycling en el canal cocina Milar

En esta nueva entrega del canal de cocina de Milar, nos metemos entre fogones con Nacho y César Bosquet, fundadores de la app de entrenamiento Bestcycling, una plataforma que ha revolucionado la forma de hacer ejercicio en casa.

Juntos preparan una receta tan sabrosa como saludable: curry de garbanzos con leche de coco y verduras.

Con un ambiente distendido y mucho humor, charlamos sobre alimentación consciente, hábitos saludables y la manera en que deporte y cocina se combinan para llevar una vida más larga y equilibrada. Mientras Nacho demuestra su destreza como cocinero, conocemos cómo nació la filosofía de Bestcycling: desde sus inicios en un pequeño gimnasio en Valencia hasta convertirse en una comunidad con miles de usuarios.

Todo ello, cocinado sobre una placa con extractor integrado de Siemens, que elimina el humo sin esfuerzo y permite disfrutar de una cocina funcional, moderna y sin reformas.

Una experiencia que demuestra que el bienestar también se cocina, plato a plato.