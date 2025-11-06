La alicantina Nerea Tomás, Enóloga del Año en la Comunidad Valenciana

Tiene solo 32 años y ya se ha ganado un nombre propio en un sector donde el prestigio se conquista con años de estudio y paciencia. La alicantina Nerea Tomás Hernández ha sido reconocida como Enóloga del Año por la Asociación de Enólogos de la Comunidad Valenciana, un galardón que se entregará el próximo 14 de noviembre a las 20.00 horas en ENOFESTCV25, la primera gran fiesta dedicada a la enología y al vino de la Comunitat.

El evento tendrá lugar en la bodega Raíces Ibéricas, ubicada en la Finca Calderón de Requena, y reunirá a más de doscientos profesionales, entre bodegas, consejos reguladores, la administración vinculada al sector y proveedores enológicos.

Brillante trayectoria

Nerea Tomás, cuarta generación de una familia estrechamente ligada al vino, acumula una trayectoria que desmiente su juventud. Graduada con un máster en enología y viticultura por la Universidad de Brighton (Reino Unido), ha trabajado en elaboraciones en Alemania, Chile, California y durante los últimos seis años ha desarrollado su labor en Bodegas Bocopa, cooperativa de segundo grado de la DO Alicante, donde se encargaba de las vinificaciones en las distintas bodegas del grupo.

Actualmente está centrada en su propio proyecto de vinos «de garaje» junto a su pareja, además de estudiar nuevas propuestas profesionales ligadas a la recuperación de variedades minoritarias y parcelas singulares.

Además, continúa su formación encaminada a la obtención del Diploma de Vinos del Wine and Spirit Education Trust (WSET) de Londres, tras lograr distinción en el nivel 3. Durante el acto, su madrina será la catedrática de la Universitat Politècnica de València María Dolores Raigón, referente académico en materia agroalimentaria.

Medalla de Oro

Durante el ENOFESTCV25, la asociación también concederá la Medalla de Oro a la trayectoria profesional a Nicolás Sánchez Diana, biólogo y reconocido docente de la Escuela de Enología de Requena, figura clave en la formación de varias generaciones de enólogos valencianos. Su padrino será Luis Buitrón, antiguo alumno y presidente de la Federación Española de Asociaciones de Enólogos.

Tras el acto institucional y el brindis de honor por las nuevas generaciones de profesionales, los asistentes disfrutarán de una cena maridaje con vinos procedentes de las tres zonas vitivinícolas de la Comunitat: Castellón, Valencia y Alicante, un cierre que refleja la diversidad y riqueza del territorio.

ENOFESTCV25 nace así con vocación de convertirse en una cita imprescindible para el sector y en un escaparate del talento enológico valenciano que sigue cosechando reconocimientos dentro y fuera de nuestras fronteras.