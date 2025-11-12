El legado de Cuadernos Rubio llega al canal cocina de Milar: una historia de educación, familia y sabor
Ofrecido por MILAR
El nuevo episodio del canal de cocina de Milar va mucho más allá de la alimentación saludable. En esta ocasión, el protagonista es Enrique Rubio, hijo del fundador de los emblemáticos Cuadernos Rubio, quien comparte cómo una idea nacida en una academia valenciana se convirtió en uno de los referentes educativos más queridos de nuestro país.
Durante la conversación, Enrique rememora la trayectoria de su padre, Ramón Rubio, los orígenes del primer cuadernillo y la evolución de una marca que ha sabido crecer en tiempos difíciles. También explica cómo la firma ha sabido adaptarse a la era digital sin perder su esencia, apostando por la estimulación cognitiva para adultos y mayores mediante ejercicios que ayudan a mantener la mente activa y mejorar la calidad de vida.
En la cocina, el ambiente destila cercanía y tradición. Enrique descubre lo sencillo que resulta cocinar con la placa de inducción con extractor integrado, una solución práctica, intuitiva y silenciosa, pensada para hogares modernos que buscan funcionalidad sin complicaciones.
El resultado es un episodio que trasciende la receta y se convierte en un homenaje al esfuerzo, al aprendizaje constante y al valor de la familia, demostrando que los grandes legados pueden seguir evolucionando sin perder su esencia.
