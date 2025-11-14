Ángeles Ruiz, investida Cofrade de Honor por la Cofradía del Vino Reino de Monastrell

La Cofradía del Vino Reino de Monastrell celebró el pasado domingo, 9 de noviembre, su gran capítulo de investidura, en el que rindió homenaje a la periodista gastronómica Ángeles Ruiz, otorgándole el título de Cofrade de Honor. Este reconocimiento pone en valor su extensa trayectoria dedicada a la divulgación de la cultura culinaria valenciana y alicantina.

Originaria de Cádiz y alicantina de adopción desde 1992, Ángeles Ruiz se ha convertido en una de las voces más influyentes del periodismo gastronómico en la Comunidad Valenciana. A lo largo de más de veinticinco años, ha firmado numerosos artículos, reportajes y colaboraciones que han contribuido a difundir el valor del patrimonio gastronómico como parte esencial de la identidad cultural del territorio. Es autora de más de dieciséis publicaciones, entre ellos destacan Bon Profit: Viaje por la cocina alicantina, Sabores de la Costa Blanca y De atún, almadrabas y sus capitanes, obras de referencia que combinan rigor, historia y pasión por los productos y tradiciones del Mediterráneo.

Actualmente, Ruiz desempeña un papel clave en el ámbito académico y de la investigación gastronómica. Coordina la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico de la Universidad de Alicante (UA) y trabaja como técnica en el Centro de Gastronomía del Mediterráneo UA-Dénia GASTERRA, donde impulsa proyectos que conectan la tradición culinaria con el conocimiento científico y la innovación.

Durante el acto de investidura, su trayectoria fue glosada por Enrique García Abelda, reconocido profesional del mundo del vino y la restauración. García Abelda lidera los equipos de sumillería de los restaurantes BonAmb de Jávea (dos estrellas Michelin) y Casa Pepa de Ondara (una estrella Michelin), referentes de la alta gastronomía en la Marina Alta.

Otros nombramientos reseñables

Además del nombramiento de Ángeles Ruiz, se invistió a otros profesionales destacados: Mara Bañó, propietaria de la bodega Les Freses de Jesús Pobre, será Cofrade de Mérito; y Miguel Corty y Florencio Corty serán nombrados Cofrades de Número, representando respectivamente los sillones DOP Utiel-Requena y DOP Alicante.

Con este reconocimiento, Ángeles Ruiz pasa a formar parte de un distinguido grupo de Cofrades de Honor entre los que figuran el rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz; Alfonso García, propietario de las bodegas Monastrell; el músico, compositor y director de orquesta Roque Baños; y el sumiller Custodio López Zamarra.