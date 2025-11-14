Ángeles Ruiz, investida Cofrade de Honor por la Cofradía del Vino Reino de Monastrell
Ángeles Ruiz se ha convertido en una de las voces más influyentes del periodismo gastronómico en la Comunidad Valenciana
La Cofradía del Vino Reino de Monastrell celebró el pasado domingo, 9 de noviembre, su gran capítulo de investidura, en el que rindió homenaje a la periodista gastronómica Ángeles Ruiz, otorgándole el título de Cofrade de Honor. Este reconocimiento pone en valor su extensa trayectoria dedicada a la divulgación de la cultura culinaria valenciana y alicantina.
Originaria de Cádiz y alicantina de adopción desde 1992, Ángeles Ruiz se ha convertido en una de las voces más influyentes del periodismo gastronómico en la Comunidad Valenciana. A lo largo de más de veinticinco años, ha firmado numerosos artículos, reportajes y colaboraciones que han contribuido a difundir el valor del patrimonio gastronómico como parte esencial de la identidad cultural del territorio. Es autora de más de dieciséis publicaciones, entre ellos destacan Bon Profit: Viaje por la cocina alicantina, Sabores de la Costa Blanca y De atún, almadrabas y sus capitanes, obras de referencia que combinan rigor, historia y pasión por los productos y tradiciones del Mediterráneo.
Actualmente, Ruiz desempeña un papel clave en el ámbito académico y de la investigación gastronómica. Coordina la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico de la Universidad de Alicante (UA) y trabaja como técnica en el Centro de Gastronomía del Mediterráneo UA-Dénia GASTERRA, donde impulsa proyectos que conectan la tradición culinaria con el conocimiento científico y la innovación.
Durante el acto de investidura, su trayectoria fue glosada por Enrique García Abelda, reconocido profesional del mundo del vino y la restauración. García Abelda lidera los equipos de sumillería de los restaurantes BonAmb de Jávea (dos estrellas Michelin) y Casa Pepa de Ondara (una estrella Michelin), referentes de la alta gastronomía en la Marina Alta.
Otros nombramientos reseñables
Además del nombramiento de Ángeles Ruiz, se invistió a otros profesionales destacados: Mara Bañó, propietaria de la bodega Les Freses de Jesús Pobre, será Cofrade de Mérito; y Miguel Corty y Florencio Corty serán nombrados Cofrades de Número, representando respectivamente los sillones DOP Utiel-Requena y DOP Alicante.
Con este reconocimiento, Ángeles Ruiz pasa a formar parte de un distinguido grupo de Cofrades de Honor entre los que figuran el rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz; Alfonso García, propietario de las bodegas Monastrell; el músico, compositor y director de orquesta Roque Baños; y el sumiller Custodio López Zamarra.
- El SEPE busca trabajadores con la educación básica y sin experiencia: sueldo de hasta 30.000 euros
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- El Ayuntamiento de Torrevieja da licencia para una tienda de la cadena Bauhaus y dos supermercados en La Hoya
- Cómo ver a Messi gratis en Elche
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
- La subida de tipos, la crisis de los 'puretech' y la devaluación del stock pasan factura a los resultados de Marcos Automoción
- Atención, pensionistas: estas son las fechas en las que se ingresará la paga extra de Navidad
- Las empresas de Alicante Nonwovens y Germaine de Capuccini desarrollan una nueva cosmética basada en tecnología textil