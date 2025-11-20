Alicante Gastronómica, nominada en los Premios AEPEV 2025 en la categoría de Difusión Interterritorial

Alicante Gastronómica ha sido nominada en los Premios de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV) 2025, concretamente en la categoría Difusión Interterritorial, una de las más destacadas del certamen. La feria compartía nominación con dos grandes referentes del sector: Barcelona Wine Week y la Diputación de Valladolid, finalmente ganadora en esta edición.

Esta nominación reconoce el alcance y la coherencia del programa de vinos desarrollado por la feria, que año tras año impulsa acciones para conectar territorios, productores y proyectos del arco mediterráneo y de otras regiones españolas.

A la gala, celebrada en La Masía de José Luis (Madrid), acudió en representación de la feria Tony Pérez Marcos, responsable de los contenidos del programa de vinos, quien subrayó que esta nominación “pone en valor la línea de trabajo establecida en Alicante Gastronómica y el esfuerzo continuado por ofrecer un espacio profesional de referencia”.

El programa de vinos de Alicante Gastronómica estructura su propuesta en tres, las Salas de Cata, donde se diseñan contenidos profesionales; el Túnel del Vino, una de las actividades más visitadas; y el Concurso de Vinos Mediterráneos.