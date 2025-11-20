Rotundo éxito en la Jornada de Clausura de los XXIII Encuentros Gastronómicos Alfonso Mira

Los XXIII Encuentros Gastronómicos Alfonso Mira vivieron el pasado viernes 14 de noviembre su jornada de clausura, una de las más espectaculares, con un menú de cocina canaria y alicantina a diez manos, un evento que colgó una vez más el cartel de completo y en el que cuatro grandes chefs canarios, Aridani Alonso, Armando Saldanha, Lázaro Rodríguez y Rigoberto Almeida, junto a Alfonso Mira, jefe de cocina del restaurante aspense, unieron su talento para ofrecer un menú que deslumbró por su progresión y creatividad.

La propuesta gastronómica fusionó la riqueza culinaria de la cocina canaria con la mediterránea en un viaje sensorial inolvidable para los asistentes. Cada plato fue una celebración del origen, una reinterpretación respetuosa y vanguardista de las raíces culinarias de cada cultura.

Una explosión de técnica, estética y emoción que provocó la ovación del público y la satisfacción visible de los propios cocineros. Destacar también el perfecto acompañamiento de los vinos seleccionados.

Con esta jornada de clausura, los Encuentros Gastronómicos de 2025 alcanzan en esta edición la cifra de 54 cocineros participantes, con un palmarés de 22 Estrellas Michelín y 27 Soles Repsol, confirmándose como uno de los eventos gastronómicos más prestigiosos del panorama nacional.