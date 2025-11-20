El sabor auténtico del mejor chocolate artesano, gratis con INFORMACIÓN

El domingo 30 de noviembre, INFORMACIÓN trae un regalo especial que combina tradición, diseño y sabor: con la compra de tu periódico, recibirás totalmente gratis una tableta de chocolate de la firma Chocolates Marcos Tonda. Se trata de una pieza de su línea Chocolates La Virgen 1793, elaborada con leche, cacahuete, miel y un punto de sal. Un pequeño tesoro que mezcla tradición, diseño y sabor.

Hablar de Chocolates La Virgen 1793 es hablar de más de dos siglos de oficio. En cada tableta late la herencia de un trabajo que ha pasado de mano en mano, siempre con el mismo objetivo. Crear un chocolate que conserve la esencia de lo artesanal sin renunciar a la innovación. Desde Marcos Tonda defienden esa filosofía con firmeza. «Nuestros chocolates premium, como los de la línea La Virgen 1793, son fuente de antioxidantes y minerales. Es el placer gourmet que además cuida de ti», explican. Una declaración que resume su apuesta por ingredientes de calidad y procesos limpios, lejos de los aditivos que suelen acompañar a los productos industriales.

En sus propuestas navideñas, Marcos Tonda combina ingredientes de proximidad con otras elaboraciones propias. / INFORMACIÓN

Referente nacional del chocolate artesanal

La Navidad está a la vuelta de la esquina y la ocasión no puede ser mejor. Cada año crece el interés por regalos y sabores auténticos, y en ese terreno Marcos Tonda se mueve con naturalidad. La marca, con sede en La Vila Joiosa, bebe de una tradición chocolatera que suma 230 años de historia. Allí, junto al Mediterráneo, el cacao se ha trabajado durante generaciones con un respeto casi ritual. Ese entorno ha moldeado una identidad que hoy sitúa a la firma como referente nacional del chocolate artesanal.

La tableta que recibirán los lectores no es una cualquiera. Su mezcla de leche, cacahuete, miel y sal ofrece un equilibrio que sorprende al primer bocado. Dulzor suave, crujido ligero y un toque salino que despierta el paladar. Es un ejemplo claro del sello de la casa. Un producto que no busca solo gustar, sino también contar una historia. La de una familia y un oficio que han resistido el paso del tiempo gracias a la constancia y la atención al detalle.

Además de su calidad, la línea La Virgen 1793 refleja otro valor que la marca quiere impulsar. El compromiso con los productos de kilómetro cero. En sus propuestas navideñas, Marcos Tonda combina ingredientes de proximidad con otras elaboraciones propias, lo que da como resultado experiencias únicas que conectan con el territorio.

Quienes quieran probarla solo tienen que adquirir el 30 de noviembre su ejemplar. Una propuesta ideal para empezar la temporada navideña con un pequeño placer que habla de historia, oficio y calidad.