Raúl Asencio inaugura la Navidad con su Panettone Edición Especial 2025: ¡Descúbrelo!

Raúl Asencio vuelve a encender el espíritu navideño con la presentación de su Panettone Edición Especial 2025, una creación limitada que este año une cacao de Perú y Herbero Mas d’Andia de la sierra de Mariola.

El Teatro Wagner de Aspe volvió a convertirse ayer en el punto de partida de la Navidad con la presentación de este panettone de la Pastelería Raúl Asencio, un acto organizado junto a la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Aspe y que reunió a productores, artesanos, medios, influencers y aficionados a la gastronomía local.

La velada, conducida por Toni Cantó, comenzó con la intervención del alcalde, que destacó la creciente relevancia del evento y el orgullo de que Aspe se haya consolidado como epicentro provincial del panettone artesano. Acto seguido, Raúl Asencio subió por primera vez al escenario para presentar la edición especial de este año, antes de la proyección del vídeo que desvelaba los detalles del proceso creativo.

Edición limitada, solo 1.000 unidades

El protagonista de esta edición limitada —de solo 1.000 unidades— es un panettone que fusiona la intensidad del cacao peruano con la singularidad del licor Herbero Mas d’Andia, elaborado en la sierra de Mariola. Asencio explicó cómo se seleccionan las mejores habas de cacao, tostadas y trituradas en su propio obrador, y cómo los nibs resultantes se maceran durante dos semanas en el herbero de Destilerías Salas de Monforte del Cid, una casa fundada en 1895 y cuya tradición forma parte esencial del carácter del producto.

Raúl Asencio elabora sus panettones de manera 100% artesanal en su obrador de Aspe. / Vicente Albero Photografia

Tras más de sesenta horas de molienda, el chocolate obtenido despliega notas de manzanilla, poleo, salvia, rabogato, cantueso y anís, aromas que se integran en una masa madre de cultivo biológico y larga fermentación. El resultado, como destacó el maestro pastelero, es «un bocado profundo, elegante y muy nuestro».

Uno de los momentos más emotivos de la tarde fue la participación de María Elena Adrianzén, importadora del cacao procedente de Piura (Perú), quien relató el trabajo de origen y conectó en directo por videollamada con Joe, el agricultor que cultiva y envía el grano. Ambos explicaron el proceso desde la cosecha hasta su llegada al obrador, remarcando el compromiso con la calidad y la trazabilidad.

A continuación, Toni Cantó dio paso a Eduardo Sánchez, representante de Destilerías de Monforte del Cid, que celebró la colaboración y anunció con orgullo el Gran Oro recibido por el herbero en la Press Wine Competition de la AEPEV. Más tarde, Raúl regresó al escenario para agradecer el trabajo del equipo y presentar las harinas utilizadas en su obrador, dando pie a la intervención de Luis Coromina, director de Farinera Coromina, precedida por un vídeo corporativo que repasó la trayectoria de la empresa y su harina Gran Fuerza 00.

El evento también contó con la participación de Ana Luis Fuentes, de Pistamed, que explicó la importancia del pistacho nacional cultivado en Alicante y Murcia, y anunció que la cosecha de 2025 —más abundante que nunca— permitirá ampliar futuras colaboraciones. Tras su intervención se proyectó un vídeo dedicado al cultivo y recolección del pistacho y contó, entre otras curiosidades, que un pistachero necesita entre 8 y 10 años para comenzar a producir sus primeros frutos.

La velada fue narrada al instante en redes por Elena Vidal (Alicante Street Style) y varios influencers invitados, que amplificaron el alcance de la presentación. El acto concluyó con la despedida de Raúl Asencio y la subida al escenario de todo su equipo.

El panettone de cacao de Perú y Herbero Mas d’Andia, presentado en una caja de diseño exclusivo y acompañado de una botella de herbero, puede precomprarse ya, con envíos a partir del 1 de diciembre.