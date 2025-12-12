Alicante se sienta a la mesa con su gastronomía navideña: Los platos más típicos de la provincia

En Alicante, la Navidad tiene un sabor propio. Las cocinas se llenan de aromas que mezclan mar, huerta y montaña, y las familias se reúnen alrededor de platos que han pasado de generación en generación. Desde las poblaciones costeras de la Marina Alta y Baja hasta las sierras de l’Alcoià y el Comtat, pasando por los valles del Vinalopó, la fértil Vega Baja o L’Alacantí, la gastronomía navideña es el hilo que une toda la provincia.

El ritual de empezar

Las celebraciones navideñas en la Costa Blanca suelen abrirse con marisco. La gamba roja de Dénia, famosa por su sabor dulce y su textura firme, se convierte en la protagonista de muchas mesas. En Calpe, Moraira o Villajoyosa, la gamba blanca, las cigalas y las almejas completan bandejas que se comparten como señal de inicio de fiesta. Son entrantes sencillos, respetuosos con el producto, que solo necesitan una plancha bien caliente y un toque de sal.

Junto al marisco aparecen otros sabores propios de la cocina alicantina como la mojama de atún, un clásico en los aperitivos festivos. A ese desfile marinero se suma un plato de la montaña: la pericana, uno de los más representativos de l’Alcoià y el Comtat. Se prepara con pimientos secos, aceite de oliva y bacalao o capellán en salazón para intensificar su sabor. Se toma sobre pan tostado y su punto ahumado y salino equilibra el menú antes de los platos fuertes.

Las celebraciones navideñas en la Costa Blanca suelen abrirse con marisco. / INFORMACIÓN

Arroces festivos y platos centrales

Los arroces siguen ocupando un papel importante en las celebraciones navideñas de la provincia. El arroz del senyoret es una de las opciones más habituales, cómodo de servir y perfecto para familias numerosas. También destaca el arroz con bogavante, elegido por su sabor profundo y su carácter festivo, o la fideuá, que mantiene su espacio como alternativa al arroz, aprovechando el sabor del caldo de pescado.

Entre los platos tradicionales de invierno que aparecen en estas fechas también están la olleta y la borreta, dos guisos muy arraigados en zonas de montaña. La olleta combina legumbres, verduras y embutidos, mientras que la borreta aporta el toque del bacalao y la espinaca en un plato reconfortante típico de los días fríos.

El guiso que reúne a todos

En el interior de Alicante, en municipios de l’Alcoià, el Comtat, el Vinalopó y también en pueblos de la Vega Baja, la Navidad no se entiende sin el caldo o cocido con pelotas. Cada comarca lo adapta a su manera, pero la esencia es la misma: un guiso reconfortante de garbanzos, patatas, verduras y carnes que se completa con las famosas pelotas, grandes albóndigas de carne de cerdo o ternera mezclada con pan rallado, huevo, perejil y piñones. Su textura suave y su aroma característico marcan la identidad de este plato.

En el interior de Alicante, en municipios de l’Alcoià, el Comtat, el Vinalopó y también en pueblos de la Vega Baja, la Navidad no se entiende sin el caldo o cocido con pelotas. / INFORMACIÓN

En la Vega Baja existe además un guiso propio muy apreciado: el cocido con pava borracha, una tradición arraigada en municipios como Almoradí. Su caldo es especialmente sabroso y su carne tierna, lo que lo convierte en uno de los platos más representativos de la comarca en Navidad.

Y más allá del día 25, el cocido alicantino se aprovecha durante varios días. Hay quien usa el caldo para preparar fideos o arroz, quien transforma los restos en un arroz al horno, y quien elabora croquetas con la carne del guiso. También se puede preparar la popular ropa vieja, que consiste en freír las sobras con ajos tiernos para crear un plato sencillo y muy sabroso. La Navidad también es ingenio en la cocina.

Carnes al horno

Aunque la tradición marinera domina la costa, los platos de carne también tienen un papel destacado en Navidad. El cordero al horno es uno de los más habituales, preparado con romero, tomillo, ajo y aceite de oliva. El pavo relleno se va asentando como una opción familiar, mientras que el cochinillo aparece en celebraciones más solemnes.

Todos ellos se acompañan de guarniciones sencillas, con verduras y patatas como protagonistas.

El turrón de Alicante, duro y crujiente. / INFORMACIÓN

Dulces que son símbolos

La sobremesa navideña en Alicante tiene nombre propio: turrón. Y es que el municipio de Xixona produce dos de los más reconocidos del país. El turrón de Alicante, duro y crujiente, y el turrón de Jijona, blando y cremoso, son imprescindibles en cualquier mesa.

Junto a ellos aparecen los polvorones, los mantecados, los rollitos de anís y los tradicionales pasteles de boniato, muy presentes en toda la provincia y especialmente en la Marina Baixa. En Alcoy, las peladillas son un clásico que mantiene viva la tradición. Y tampoco podemos olvidarnos de los panettones de Aspe.

Brindis con identidad

Para acompañar la comida, Alicante ofrece una variedad de bebidas con carácter propio. La mistela de moscatel es una de las más habituales en la sobremesa, junto a los espumosos de bodegas de la provincia y el vermut artesanal.

La montaña aporta licores tradicionales como el herbero, hecho con hierbas de la Serra de Mariola, y la cazalla, muy presente en los brindis familiares. Entre las bebidas más representativas destaca el Anís Paloma de Monforte del Cid, conocido por su sabor suave y fino, o el Café Licor de Alcoy, mezclado con granizado de limón (mentireta) o bebida de cola (plis play).

Las Uvas del Vinalopó, son las protagonistas el 31 de diciembre. / Rafa Arjones

Campanadas con sello alicantino

Y por supuesto, no se puede hablar de la Navidad en Alicante sin mencionar a sus protagonistas del 31 de diciembre: las Uvas del Vinalopó. Con Denominación de Origen Protegida y cultivadas en el Medio Vinalopó mediante el tradicional sistema de embolsado, su técnica de cultivo permite que estén perfectas para las campanadas y son las uvas que acompañan a millones de españoles en el cambio de año, un producto que simboliza el trabajo de todo un valle y el orgullo de una provincia que vive la Navidad alrededor de su tierra y sus tradiciones.