Las 3 experiencias gastronómicas de Ché Ragazzi para regalar esta Navidad

En un momento en el que la cocina italiana vive una renovación global, CHÉ RAGAZZI se ha convertido en uno de los referentes más destacados de la Comunidad Valenciana. Con presencia en Alicante y Elda, el restaurante propone una forma distinta de entender Italia: una fusión equilibrada entre tradición y vanguardia que transforma cada visita en una experiencia sensorial completa.

La filosofía que guía su propuesta es clara: «fusione di tradizione e innovazione». CHÉ RAGAZZI no busca reinterpretar Italia desde la extravagancia, sino llevarla a un territorio contemporáneo donde la autenticidad convive con la creatividad. Sus platos combinan recetas icónicas con elaboraciones modernas que sorprenden por su sabor, su presentación y su carácter emocional. Todo ello elaborado exclusivamente con productos italianos de máxima calidad y denominación de origen protegida, muchos de ellos difíciles de encontrar en España, lo que aporta una autenticidad diferencial.

Molduras elegantes y elementos tradicionales se mezclan con neones vibrantes y gráficos vanguardistas, creando una atmósfera que sorprende desde el primer instante / .

Entre sus propuestas, uno de los platos que mejor representa esta filosofía es el que ya se ha convertido en icono de la casa: las Mafaldine de Trufa alla Ruota. Esta pasta, reconocible por su forma ancha y ondulada, está pensada para retener la salsa y absorber cada matiz, logrando una intensidad de sabor superior. En esta elaboración, las mafaldine se combinan con una cremosa salsa de Parmigiano Reggiano DOP, salsa tartufata y trufa fresca laminada, y se terminan en ruota de queso de pecorino, que aporta aroma, untuosidad y profundidad. Para quienes buscan un toque aún más especial, el chef recomienda añadir guanciale amatriciano, que aporta un contraste perfecto a este plato estrella.

El esfuerzo por elevar la cocina italiana se ha visto reconocido a nivel internacional. En 2024, CHÉ RAGAZZI fue elegido Mejor Restaurante Italiano de la Comunidad Valenciana por los Luxury Lifestyle Awards, un certamen que distingue la excelencia en más de cien países. También fue nominado a Mejor Restaurante del Mundo y de Europa en Diseño y Decoración en los Restaurant & Bar Design Awards, los premios más prestigiosos del sector. A ello se suma el segundo puesto mundial en diseño y color en los FoodInSpace Awards y su aparición en la portada de Proyecto Contract, una de las revistas de interiorismo y arquitectura comercial más influyentes de España.

Fue nominado a Mejor Restaurante del Mundo y de Europa en Diseño y Decoración en los Restaurant & Bar Design Awards / .

El espacio del restaurante es otro de los elementos más valorados por los clientes, concebido como un homenaje a la dualidad estética que define a CHÉ RAGAZZI: lo clásico y lo moderno conviven con armonía. Molduras elegantes y elementos tradicionales se mezclan con neones vibrantes y gráficos vanguardistas, creando una atmósfera que sorprende desde el primer instante. La paleta cromática corporativa aporta calidez y sofisticación, generando un entorno que transporta al visitante a una Italia contemporánea donde cada detalle —la luz, la textura, el color, el ritmo— acompaña al sabor. Aquí, la experiencia no se limita al plato: se vive, se siente y se recuerda.

Experiencia «Fantástica» – 34€ p. p.

Esenciales para compartir: Focaccia casera de aceite de ajo y romero · Bravas alla calabrese · Provola affumicata al forno

A elegir: Pizza prosciutto e funghi · Spaghetti alla scarpariello · Mafaldine de pesto cítrico y stracciatella di burrata

Postre: Panacota de maracuyá

Tiramisú preparado al momento / .

Experiencia «Elegancia» – 44€ p. p.

Esenciales para compartir: Focaccia casera de aceite de ajo y romero · Tartar de burrata y mortadella di Bologna · Uovo caramellato

A elegir: Spaghetti frutti di mare · Pizza zucca e fonduta · Lasagna de chuletón de vaca madurada

Postre: Tarta de queso fluida al forno

Productos italianos de máxima calidad y denominación de origen protegida / .

CHÉ RAGAZZI se ha consolidado como un punto de encuentro para quienes buscan una Italia moderna, estética y emocional, pero siempre fiel a sus raíces. Su objetivo es representar la nueva cocina italiana en la Comunidad Valenciana: una cocina que respeta la tradición, pero mira hacia adelante con valentía y sensibilidad.