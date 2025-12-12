La increíble fusión de turrón y pistacho en forma de panettone

Esta Navidad, Raúl Asencio Pastelerías tiene dos nuevos productos que te van a encantar. A sus nueve variedades de panettone artesano se ha unido una más: el panettone Adriano de Turrón de Pistacho. Una elaboración en la que han estado trabajando durante mucho tiempo hasta dar con la receta perfecta. Este es su panettone más mediterráneo. En él se aúnan la tradición del panettone levantino con una de las elaboraciones estrella de la región, el turrón, así como con uno de los frutos secos más emblemáticos de la gastronomía italiana, el pistacho. Solo que estos pistachos son nacionales y de proximidad.

Como todos sus panettones, está elaborado con masa madre natural de larga fermentación a la que han añadido vetas de turrón. Pero este panettone, que pertenece a la gama de los Adriano, está relleno con una crema de pistacho que preparan artesanalmente en su obrador con pistachos nacionales recolectados por Pistamed.

Raúl Asencio elabora un panettone de edición especial limitada en el que aúna ingredientes de la máxima calidad con productos locales / .

En su compromiso con la sostenibilidad apuestan por ingredientes de proximidad y kilómetro cero y han creado una red de colaboración con empresas locales. Tal es el caso de la Vaquería del Camp d’ Elx y la Quesería Los Molinos de Monóvar que aportan los lácteos; pero también de Melifera, que proporciona su miel recogida en el campo de Elche. En cuanto al aceite de oliva confían en Selma Millenary Oil y en su AOVE de alta calidad elaborado con aceituna picual procedente de Jaén en origen, pero complementado con un coupage del norte de Alicante de las variedades manzanilla, alfafarenca y blanqueta (las dos últimas autóctonas de la zona de Levante) de la sierra de Mariola. Y lo mismo ocurre con la harina de Farinera Coromina.

Relleno con una crema de pistacho que preparan artesanalmente en su obrador con pistachos nacionales recolectados por Pistamed. / .

Este año se ha sumado un importante aliado: Pistamed. Una empresa que cuenta con más de diez años de experiencia cultivando, recolectando y envasando pistachos. Los frutos se desarrollan en un entorno privilegiado del sureste de la península ibérica, una zona óptima para su cultivo gracias a su clima mediterráneo-semiárido, con veranos calurosos e inviernos fríos que favorecen el crecimiento equilibrado del fruto. Estas condiciones naturales, junto con un manejo agrícola cuidadoso, permiten obtener un pistacho de gran calidad, de forma alargada, característico por su sabor y textura. Todos los procesos por los que pasan los pistachos de Pistamed se realizan íntegramente en España, lo que asegura además la trazabilidad y frescura.

Uno de los primeros resultados —y no va a ser el único— de esta colaboración es el panettone Adriano de Turrón de Pistacho: un panettone en el que se dan encuentro las dos grandes tradiciones de la repostería mediterránea. Un panettone que aúna en la esponjosidad de su masa el envolvente sabor de la crema de pistacho con el dulzor del turrón de almendra.

Panettone edición especial 2025

Como cada Navidad desde hace ya seis años, Raúl Asencio elabora un panettone de edición especial limitada en el que aúna ingredientes de la máxima calidad con productos locales. Este año es el caso del cacao de Perú y el licor herbero Mas d’Andia de la sierra de Mariola.

Para elaborar este panettone se seleccionan las mejores habas de cacao, y después se tuestan y se trituran en su obrador. Después, estos nibs (los pequeños trozos crujientes resultantes) se maceran durante dos semanas en Herbero Mas d’Andia. Elaborado en la sierra de Mariola. Este herbero pertenece a las Destilerías Salas, una casa fundada en 1895 en Monforte del Cid y cuya tradición forma parte esencial del carácter del producto.

La edición especial de este año es de cacao de Perú y el licor herbero Mas d’Andia de la sierra de Mariola. / .

Tras más de sesenta horas de molienda, el chocolate obtenido despliega notas de manzanilla, poleo, salvia, rabogato, cantueso y anís, aromas que se integran en una masa madre de cultivo biológico y larga fermentación. El resultado, como destaca el maestro pastelero, es «un bocado profundo, elegante y muy nuestro».

El panettone artesano de cacao de Perú y Herbero Mas d’Andia viene, además, muy bien acompañado por una botella de herbero en una caja de diseño exclusivo que lo convierte en el mejor regalo para estas fiestas.

Pero, atención: mientras que el panettone Adriano de Turrón de Pistacho ha venido para quedarse, el panettone artesano de cacao de Perú y herbero Mas d’Andia es una edición especial limitada de la que solo se van a elaborar 1.000 unidades. Así que, cuando estas se terminen, no habrá más.

Como cada año, la Navidad comienza en Raúl Asencio Pastelerías.