La receta para Nochebuena que te evitará cocinar ese mismo día y te hará quedar como un rey
Unas carrilleras de ternera al vino tinto y miel con hierbas, acompañadas de una parmentier de patata, un plato principal delicioso y que incluso gana en sabor dejándolo hecho 24 horas antes
Hay platos que saben a celebración sin obligarte a vivir pegado a los fogones. Estas carrilleras de ternera al vino tinto y miel son justo eso: un guiso de los de verdad, de cocción lenta, que transforma una pieza humilde en una carne tierna, melosa y brillante, bañada en una salsa oscura con aroma a hierbas. La miel no endulza "en plan postre": redondea, da cuerpo y deja un punto de glaseado que, con el vino tinto, queda elegante y muy navideño.
La mejor parte es logística: es un plato que mejora de un día para otro. Las fibras se relajan, la salsa se asienta y los sabores se integran. Tú el día 24 solo tienes que calentar a fuego suave y hacer (o recalentar) una parmentier de patata sedosa que sirve de alfombra perfecta para la salsa. Resultado: cocina de anfitrión "con mano", cero estrés y un principal que siempre parece más difícil de lo que es.
Ingredientes para las carrilleras de ternera al vino tinto y miel con parmentier (8–10 personas)
Carrilleras
- Carrilleras de ternera: 8–10 unidades (aprox. 3,2 a 4 kg)
- Cebolla: 3 grandes (700–900 g), en pluma
- Zanahoria: 3–4 (350–450 g), en rodajas
- Puerro: 2 (parte blanca), en rodajas (muy recomendable)
- Ajo: 6 dientes, chafados
- Tomate concentrado: 2 cucharadas (o 2 tomates medianos rallados)
- Vino tinto: 900 ml – 1 litro
- Caldo de carne: 1,2 – 1,5 litros (lo justo para casi cubrir)
- Miel: 80–110 g (mejor ajustar al final)
- Vinagre de Jerez (o balsámico): 1–2 cucharadas (para equilibrar)
- Harina: 2–3 cucharadas (opcional, para enharinar muy ligero)
- AOVE: 6–8 cucharadas
- Laurel: 2 hojas
- Tomillo: 2 ramitas (o 1 cucharadita seco)
- Romero: 1 ramita pequeña (opcional)
- Sal y pimienta negra
- (Opcional, muy "pro" con vino tinto) Chocolate negro 10–15 g o 1 cucharadita de cacao puro
Parmentier
- Patata harinosa: 2,7–3,2 kg
- Mantequilla: 220–280 g
- Nata: 300–400 ml
- Leche entera caliente: 250–450 ml (según textura)
- Sal, pimienta y nuez moscada
- (Opcional) 1–2 cucharadas de aceite de oliva para brillo
Elaboración en olla (paso a paso)
1) Limpieza y preparación de la carne (15–25 min)
- Seca las carrilleras con papel.
- Retira exceso de grasa y, sobre todo, la membrana/telilla plateada exterior (en ternera es clave para que no quede correosa).
- Salpimenta.
- (Opcional) Enharina muy ligeramente y sacude el exceso.
2) Sellado (15–20 minutos)
- Calienta el AOVE en una olla grande a fuego medio-alto.
- Dora las carrilleras en tandas, 2–3 minutos por lado, hasta que cojan color.
- Reserva.
Consejo: no amontones. Si se cuecen en vez de dorarse, pierdes sabor en la salsa.
3) Sofrito con paciencia (18–25 minutos)
- Baja a fuego medio. Si hay demasiada grasa, retira un poco.
- Añade cebolla, zanahoria y puerro con una pizca de sal.
- Pocha 15–18 minutos, removiendo, hasta que esté bien blando y con algo de tostado.
- Añade el ajo 1 minuto.
- Incorpora el tomate concentrado y cocina 2–3 min.
4) Vino tinto y reducción (10–15 minutos)
- Sube el fuego, añade el vino.
- Rasca el fondo de la olla para despegar los jugos.
- Hierve 8–10 min para evaporar alcohol y concentrar.
5) Miel, hierbas y caldo (2–3 minutos)
- Añade 80 g de miel (ajustas al final).
- Incorpora laurel, tomillo y romero (si usas).
- Devuelve las carrilleras a la olla.
- Añade caldo hasta casi cubrir.
6) Cocción lenta en olla (3 h 30 minutos – 4 h 30 minutos)
- Lleva a un hervor suave.
- Baja al mínimo y cocina tapado, a chup-chup muy suave.
- Tiempo orientativo:
- A las 3 h, comprueba ternura.
- Lo normal es que estén perfectas entre 3 horas y media y 4 horas y media.
Señal de que están: el tenedor entra fácil y la carne empieza a "ceder" en fibras sin esfuerzo.
Consejo: Si el líquido baja mucho durante la cocción, añade un poco de caldo/agua caliente.
7) Salsa fina, brillante y equilibrada (20–30 minutos)
- Saca las carrilleras con cuidado y resérvalas tapadas.
- Retira laurel y hierbas.
- Tritura las verduras con el líquido de cocción hasta crema.
- (Opcional pero recomendable) Pasa por colador/chino para textura sedosa.
- Lleva la salsa al fuego medio y reduce 10–20 minutos, hasta que cubra la cuchara.
- Ajusta:
- Más redondo/"navideño": añade 10–15 g de chocolate negro (opcional) y mezcla.
- Si le falta gracia: vinagre poco a poco (1–2 cucharadas).
- Si quieres un punto más goloso: miel de cucharadita en cucharadita (hasta ~110 g).
- Rectifica sal y pimienta.
- Devuelve las carrilleras a la salsa 5–10 minutos a fuego suave para que se glaseen.
Parmentier de patata (puré fino)
1) Cocer y secar (30–40 minutos)
- Pela y trocea patatas.
- Cuece en agua fría con sal: 20–25 minutos desde hervor.
- Escurre muy bien.
- Devuelve a la olla 1–2 minutos a fuego bajo, removiendo, para secar la patata.
2) Emulsionar (10–12 minutos)
- Pasa por pasapurés o prensa.
- Añade mantequilla y mezcla hasta fundir.
- Añade nata y luego leche caliente poco a poco hasta textura cremosa.
- Sal, pimienta y nuez moscada. (Opcional: un hilo de AOVE para brillo.)
Lo importante para Nochebuena: hacerlo el día 23 y recalentar el 24
Cómo dejarlo hecho 24 horas antes (y que quede mejor)
- Termina el guiso (carrilleras + salsa ajustada).
- Enfría rápido: pasa a recipientes más bajos/anchos para que baje temperatura antes.
- A la nevera. Al día siguiente, retira con cuchara la grasa solidificada de la superficie (si la hubiera).
- Recalienta el 24 a fuego muy suave, tapado, 20–35 minutos (según cantidad), moviendo de vez en cuando.
- Si la salsa está muy espesa: un chorrito de caldo/agua.
- Si está líquida: destapa y reduce 5–10 minutos.
Consejo: Este recalentado suave hace maravillas: la carne se vuelve aún más melosa y la salsa más integrada.
Y la parmentier, ¿cuándo?
- Ideal: hacerla el mismo día, 60–90 minutos antes de servir.
- Para mantenerla perfecta:
- Al baño maría suave, o
- En una olla a fuego mínimo con tapa, removiendo y añadiendo un chorrito de leche si espesa.
Si la quieres dejar hecha también el día anterior, no hay problema, pero conviene hacerlo con un pequeño "truco" para que al recalentar no se quede apelmazada (la patata en frío se endurece por retrogradación del almidón). Te dejo dos formas, y te digo cuál suele quedar mejor.
Opción 1 (la que mejor queda): dejarla “a medio terminar” y acabarla el día 24
La idea es: patata cocida + prensada lista, y la emulsionas con lácteos al recalentar.
Día 23
- Cuece la patata, escúrrela y sécala 1–2 minutos en la olla (como te indiqué).
- Pásala por prensa/pasapurés.
- Mézclala con:
- toda la mantequilla (sí, toda)
- y solo la mitad de la nata/leche (lo justo para que quede cremosa pero más espesa de lo que servirías).
- Pásala a una fuente o táper y pon film a piel (tocando la superficie) para que no haga costra.
- Enfría rápido y nevera.
Día 24 (acabado y servicio)
- Calienta aparte leche + nata (lo que te faltaba) hasta muy caliente (sin hervir fuerte).
- Pon la parmentier en olla a fuego muy bajo con un chorrito de esa leche caliente.
- Ve añadiendo el resto poco a poco, removiendo con espátula/varilla suave hasta textura sedosa.
- Rectifica sal, pimienta y nuez moscada.
Ventaja: queda casi como recién hecha y controlas textura al final.
Opción 2 (válida y más simple): dejarla completamente terminada y recalentarla
Funciona muy bien si la guardas y recalientas con mimo.
Día 23 (terminada)
- Haz la parmentier completa (mantequilla + nata + leche) y déjala un pelín más suelta de lo ideal (porque al enfriar espesa).
- Pásala a recipiente y pon:
- film a piel, y/o
- 3–4 puntitos de mantequilla por encima antes del film (extra anti-costra).
- Nevera.
Día 24 (recalentado)
Elige método:
A) Olla (recomendado para cantidad grande)
- Fuego muy bajo.
- Añade un chorrito de leche caliente (o mezcla leche/nata) al fondo.
- Incorpora la parmentier en trozos, tapa 2–3 minutos y empieza a mover.
- Ajusta con más leche/nata caliente hasta recuperar cremosidad.
B) Baño maría (muy seguro, cero riesgo de pegarse)
- Pon la parmentier en un bol metálico o de vidrio.
- Sobre una olla con agua a hervor muy suave.
- Remueve cada 3–5 minutos y añade leche caliente si espesa.
C) Microondas (si vas con prisa)
- Potencia media, tandas de 1–2 minutos, removiendo entre tandas y añadiendo leche caliente si hace falta.
Trucos para que NO quede “mazacote” ni chiclosa
- No la batas con batidora al recalentar (se vuelve gomosa). Remueve con espátula/varilla suave.
- Siempre líquido caliente (leche/nata) para recuperar textura: frío cuesta más y rompe menos el "bloque".
- Fuego bajo + paciencia: la crema vuelve.
- Si al día siguiente la notas con algún grumo: calienta bien y, si hace falta, pásala por pasapurés (no batidora).
Seguridad y logística (importante en Nochebuena)
- Enfría la parmentier relativamente rápido (recipiente ancho, film a piel).
- En nevera aguanta 24–48 horas sin problema.
- El día 24, recalienta hasta que esté bien caliente (sin dejarla horas templada).
- Si la vas a mantener caliente mientras sirves, mejor baño maría suave y removiendo de vez en cuando.
Emplatado final (para quedar como un rey)
- Base generosa de parmentier.
- Una carrillera por persona.
- Salsa por encima (sin timidez).
- Toque final opcional: cebollino/perejil picado o pimienta recién molida.
