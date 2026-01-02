Esta es la receta del chef José Andrés para hacer turrón de Suchard casero: "En menos de 15 minutos"
El asturiano confiesa que no hay Navidad en su casa de Estados Unidos sin este postre típico navideño
Valeria Montero
El chef José Andrés no puede pasar la Navidad sin turrón, aunque esté lejos de España. En concreto, es un adicto al turrón de chocolate, "un capricho para una Navidad muy española". Todos los años por estas fechas espera "con ilusión" la llegada de esta tableta famosa bajo la marcha Suchard, tal como explica a los lectores de su newsletter.
El turrón de chocolate es el favorito de Carlota, una de las hijas del chef mierense. "Siempre nos enviaban Suchard de nuestra familia en España, o después de un viaje en vacaciones traíamos un montón. Contábamos un número determinado de barras para cada persona y escribíamos nuestros nombres para asegurarnos de que nadie tocara el Suchard de nadie. Pero mis hermanas y yo no podíamos evitarlo... después de terminar —eran unas 6 por persona—, íbamos a coger algo de la reserva de nuestros padres y nos lo comíamos todo. Me metí en problemas un par de veces, pero no te puedes resistir al Suchard, es simplemente delicioso", cuenta.
La receta del Suchard de José Andrés
La propuesta del chef para quienes no pueden consumir fuera de España este dulce es prepararlo en casa. "Se prepara en menos de 15 minutos y va a la nevera durante una o dos horas", asegura.
Los ingredientes:
- 7 onzas (200 gramos) de chocolate con leche (30-40% cacao)
- 5 onzas (150 gramos) de chocolate negro (60-70% cacao)
- 4 cucharadas (50 gramos) de mantequilla sin sal
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1½ tazas (60 gramos) de Rice Krispies glaseados (o simples, use 45 gramos en su lugar)
- ¼ de cucharadita (2 gramos) de sal Maldon
Para empezar, hay que fundir el chocolate. En un recipiente apto para microondas, combina los chocolates y derrítelos muy lentamente, removiendo con una espátula de goma cada 20 segundos. "Añade la mantequilla y la vainilla y mezcla bien. Si el chocolate empieza a endurecerse, puedes calentarlo de nuevo en el microondas de 10 a 15 segundos más para que se desprenda y la mantequilla se derrita", recomienda el chef.
Cuando el cholocate comienza a enfriarse hay que meter los Krispies glaseados y la sal. Esta mezcla hay que pasarla a un molde con forma de tableta "golpeando cuidadosamente el molde o molde sobre la mesada para eliminar las burbujas de aire".
El último paso es meter la mezcla en la nevera y dejarlo entre uno o dos horas o toda la noche. "Una vez endurecido, puedes guardarlo envuelto en plástico a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco", asegura el chef asturiano.
