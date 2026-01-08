Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ImpuestosAgrede jefa de estudiosVuelos cancelados AlicanteAlejandro SolerRebajas AlicanteDetenidos cártel Sinaloa
instagramlinkedin

RECETA

Cómo hacer churros en casa (en menos de media hora y sin dejarlo todo pringado)

Con agua, harina, sal y una manga pastelera resistente, se pueden conseguir crujientes por fuera y tiernos por dentro

Puedes hacer churros en casa en menos de media hora

Puedes hacer churros en casa en menos de media hora / INFORMACIÓN

J. A. Giménez

J. A. Giménez

Con la resaca de las fiestas y el frío propio de enero, el chocolate caliente vuelve a ganarse un hueco en las cocinas y, con él, el acompañamiento estrella: los churros. La buena noticia es que no hace falta churrera profesional para prepararlos en casa. Con agua, harina, sal y una manga pastelera resistente, se pueden conseguir churros crujientes por fuera y tiernos por dentro en menos de media hora.

Ingredientes (para 3–4 personas)

  • 250 g de harina de trigo
  • 250 ml de agua
  • 3–4 g de sal (½ cucharadita)
  • Aceite para freír (girasol o mezcla suave)
  • Azúcar para rebozar (opcional)

Cómo se hacen (paso a paso)

El procedimiento es tan simple como efectivo:

  1. Hervir el agua con sal.
  2. Cuando rompa a hervir, se retira del fuego.
  3. Añadir la harina de golpe y mezclar fuerte.
  4. La masa debe quedar compacta, sin grumos, y despegarse del cazo. Este punto es clave: si queda líquida, los churros se abrirán o saldrán aceitosos.
  5. Pasar la masa a la manga.
  6. Se recomienda una boquilla de estrella grande para dar forma. Si la masa está demasiado dura, se puede ajustar con 1–2 cucharadas de agua caliente.
  7. Freír a 180–190 ºC.
  8. Con aceite abundante en sartén honda o cazuela. Se forman tiras directamente sobre el aceite y se cortan con tijeras o cuchillo.
  9. Escurrir y rebozar.
  10. Tras dorar por ambos lados, se retiran a papel de cocina y, si se quiere, se pasan por azúcar.

Tres claves para que salgan bien (y no se empapen)

1) Aceite a temperatura correcta.

Si el aceite está frío, el churro absorbe y queda pesado; si está demasiado caliente, se tuesta por fuera y queda crudo por dentro. La franja ideal es 180–190 ºC.

2) Masa espesa, siempre.

La masa debe ser "dura de mover". No es un error: esa textura es la que ayuda a que el churro quede aireado al freír.

3) Freír en tandas pequeñas.

Echar muchos churros de golpe baja la temperatura y la fritura pierde calidad: salen blandos o grasientos.

El toque final: chocolate espeso (opcional)

Quien quiera completar el plan "de invierno" puede preparar chocolate a la taza usando cacao puro y espesante, o un chocolate tradicional con tableta, para conseguir el contraste perfecto: churro caliente + chocolate denso.

Los churros caseros están al alcance de cualquiera: masa simple, aceite bien caliente y un par de trucos bastan para convertir una tarde fría en un desayuno de domingo… aunque sea jueves.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents