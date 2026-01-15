Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los 15 bares y restaurantes de Alicante más buscados este mes

Destacan por número de opiniones y valoraciones positivas en los listados de plataformas de referencia

Conoce los 15 bares y restaurantes de Alicante más buscados este mes / INFORMACIÓN

J. A. Giménez

J. A. Giménez

Alicante ofrece una gran variedad de restaurantes para todos los gustos, desde cocina mediterránea tradicional hasta propuestas internacionales y de fusión. Entre los más destacados por búsquedas y valoraciones en lo que llevamos de mes de enero están:

Clásicos y con alta valoración

Fachada del Nou Manolín

Fachada del Nou Manolín / JOSE NAVARRO

  • Nou Manolín – Clásico de la gastronomía alicantina, muy buscado por visitantes y locales por su cocina mediterránea tradicional.
  • Restaurante Mediterraneum - Alicante – Restauración con grandes reseñas, ideal para probar platos frescos cerca del Paseo de Gomiz.
  • La Taberna del Gourmet – Referencia local con cocina mediterránea cuidada y amplia valoración.
  • La Taberna Salamanca – Otra apuesta popular en el centro, con excelentes opiniones.
  • Restaurante Koiné Bistró Alicante – Muy bien valorado por usuarios por su propuesta culinaria moderna.

Otras opciones con muy buenas reseñas

El restaurante La Taverna del Racó del Pla, en Alicante, abre la segunda semana consecutiva de «Menjars de la Terra» en l’Alacantí

El restaurante La Taverna del Racó del Pla / RAFA ARJONES

  • La Cocina Del Buen Comer – Cocina casera y valoraciones altas.
  • Asador La Estancia – Muy bien valorado asador con estilo argentino.
  • La Crispeta, La Bona y La Callaíta Gastro Bar – opciones destacadas con excelente relación calidad-precio.
  • Steki Restaurante, Port Royal steakhouse Alicante y Ó de Óliver - Restaurante en Alicante – propuestas con especialidades propias muy bien recomendadas.
  • El Lobo Blanco y La Taverna del Racó del Pla también lideran búsquedas por ambiente y sabor.

Noticias relacionadas y más

Según listados agregados de plataformas como Restaurant Guru y TheFork, estos restaurantes destacan por número de opiniones y valoraciones positivas, lo que indica su popularidad entre quienes visitan o viven en Alicante.

