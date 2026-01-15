Los 15 bares y restaurantes de Alicante más buscados este mes

Alicante ofrece una gran variedad de restaurantes para todos los gustos, desde cocina mediterránea tradicional hasta propuestas internacionales y de fusión. Entre los más destacados por búsquedas y valoraciones en lo que llevamos de mes de enero están:

Clásicos y con alta valoración

Fachada del Nou Manolín / JOSE NAVARRO

Nou Manolín – Clásico de la gastronomía alicantina, muy buscado por visitantes y locales por su cocina mediterránea tradicional.

– Clásico de la gastronomía alicantina, muy buscado por visitantes y locales por su cocina mediterránea tradicional. Restaurante Mediterraneum - Alicante – Restauración con grandes reseñas, ideal para probar platos frescos cerca del Paseo de Gomiz.

– Restauración con grandes reseñas, ideal para probar platos frescos cerca del Paseo de Gomiz. La Taberna del Gourmet – Referencia local con cocina mediterránea cuidada y amplia valoración.

– Referencia local con cocina mediterránea cuidada y amplia valoración. La Taberna Salamanca – Otra apuesta popular en el centro, con excelentes opiniones.

– Otra apuesta popular en el centro, con excelentes opiniones. Restaurante Koiné Bistró Alicante – Muy bien valorado por usuarios por su propuesta culinaria moderna.

Otras opciones con muy buenas reseñas

El restaurante La Taverna del Racó del Pla / RAFA ARJONES

La Cocina Del Buen Comer – Cocina casera y valoraciones altas.

– Cocina casera y valoraciones altas. Asador La Estancia – Muy bien valorado asador con estilo argentino.

– Muy bien valorado asador con estilo argentino. La Crispeta , La Bona y La Callaíta Gastro Bar – opciones destacadas con excelente relación calidad-precio.

, y – opciones destacadas con excelente relación calidad-precio. Steki Restaurante , Port Royal steakhouse Alicante y Ó de Óliver - Restaurante en Alicante – propuestas con especialidades propias muy bien recomendadas.

, y – propuestas con especialidades propias muy bien recomendadas. El Lobo Blanco y La Taverna del Racó del Pla también lideran búsquedas por ambiente y sabor.

Según listados agregados de plataformas como Restaurant Guru y TheFork, estos restaurantes destacan por número de opiniones y valoraciones positivas, lo que indica su popularidad entre quienes visitan o viven en Alicante.