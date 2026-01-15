Los 15 bares y restaurantes de Alicante más buscados este mes
Destacan por número de opiniones y valoraciones positivas en los listados de plataformas de referencia
Alicante ofrece una gran variedad de restaurantes para todos los gustos, desde cocina mediterránea tradicional hasta propuestas internacionales y de fusión. Entre los más destacados por búsquedas y valoraciones en lo que llevamos de mes de enero están:
Clásicos y con alta valoración
- Nou Manolín – Clásico de la gastronomía alicantina, muy buscado por visitantes y locales por su cocina mediterránea tradicional.
- Restaurante Mediterraneum - Alicante – Restauración con grandes reseñas, ideal para probar platos frescos cerca del Paseo de Gomiz.
- La Taberna del Gourmet – Referencia local con cocina mediterránea cuidada y amplia valoración.
- La Taberna Salamanca – Otra apuesta popular en el centro, con excelentes opiniones.
- Restaurante Koiné Bistró Alicante – Muy bien valorado por usuarios por su propuesta culinaria moderna.
Otras opciones con muy buenas reseñas
- La Cocina Del Buen Comer – Cocina casera y valoraciones altas.
- Asador La Estancia – Muy bien valorado asador con estilo argentino.
- La Crispeta, La Bona y La Callaíta Gastro Bar – opciones destacadas con excelente relación calidad-precio.
- Steki Restaurante, Port Royal steakhouse Alicante y Ó de Óliver - Restaurante en Alicante – propuestas con especialidades propias muy bien recomendadas.
- El Lobo Blanco y La Taverna del Racó del Pla también lideran búsquedas por ambiente y sabor.
Según listados agregados de plataformas como Restaurant Guru y TheFork, estos restaurantes destacan por número de opiniones y valoraciones positivas, lo que indica su popularidad entre quienes visitan o viven en Alicante.
