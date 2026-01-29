La experiencia gastronómica del Amérigo, el hotel alicantino que lo tiene todo

El Hotel Hospes Amérigo consolida su propuesta como uno de los grandes referentes gastronómicos del centro histórico de Alicante gracias a una cuidada colección de espacios donde producto, tradición, vanguardia y detalle se integran en una experiencia coherente y sofisticada.

En el corazón del hotel se encuentra Restaurante Fondillón, un espacio que rinde homenaje a la cocina mediterránea a través de una selección exquisita de materias primas y elaboraciones que respetan el recetario tradicional, reinterpretado con una mirada contemporánea. Su agradable pasaje interior, sereno y elegante, invita a disfrutar de la gastronomía con calma, en un entorno que conecta historia, cultura y hospitalidad.

Junto a él, La Barra de Fondillón propone una experiencia más informal pero igualmente cuidada, donde tapas, vinos y pequeños bocados se convierten en protagonistas. Cada detalle —desde la presentación hasta el servicio— refuerza el compromiso del hotel con una gastronomía cercana, honesta y de alta calidad.

Al mando de los fogones se encuentra el Chef Javier Tortosa / .

La propuesta se completa con la Terraza de la Calle Mayor, un espacio urbano y vibrante que se abre a la vida de la ciudad, ideal para disfrutar de aperitivos, comidas ligeras o cenas al aire libre en pleno casco histórico.

En las alturas, el rooftop del Hospes Amérigo ofrece una de las panorámicas más atractivas de Alicante, convirtiéndose en el escenario perfecto para copas y cócteles de autor, especialmente al atardecer.

Como broche final, los Brunchs de los Domingos se han consolidado como una cita imprescindible, combinando producto de calidad, creatividad y un ambiente relajado que invita a compartir y disfrutar sin prisas de la mejor gastronomía al ritmo del jazz.

Con esta propuesta, Hospes Amérigo reafirma su apuesta por una gastronomía que se vive, se cuida y se recuerda.

Hotel Hospes Amérigo

Ubicación

Rafael Altamira 7, 03002 - Alicante