La experiencia gastronómica del Amérigo, el hotel alicantino que lo tiene todo
Del restaurante Fondillón al rooftop, el hotel propone una gastronomía coherente, elegante y profundamente vinculada al territorio
El Hotel Hospes Amérigo consolida su propuesta como uno de los grandes referentes gastronómicos del centro histórico de Alicante gracias a una cuidada colección de espacios donde producto, tradición, vanguardia y detalle se integran en una experiencia coherente y sofisticada.
En el corazón del hotel se encuentra Restaurante Fondillón, un espacio que rinde homenaje a la cocina mediterránea a través de una selección exquisita de materias primas y elaboraciones que respetan el recetario tradicional, reinterpretado con una mirada contemporánea. Su agradable pasaje interior, sereno y elegante, invita a disfrutar de la gastronomía con calma, en un entorno que conecta historia, cultura y hospitalidad.
Junto a él, La Barra de Fondillón propone una experiencia más informal pero igualmente cuidada, donde tapas, vinos y pequeños bocados se convierten en protagonistas. Cada detalle —desde la presentación hasta el servicio— refuerza el compromiso del hotel con una gastronomía cercana, honesta y de alta calidad.
La propuesta se completa con la Terraza de la Calle Mayor, un espacio urbano y vibrante que se abre a la vida de la ciudad, ideal para disfrutar de aperitivos, comidas ligeras o cenas al aire libre en pleno casco histórico.
En las alturas, el rooftop del Hospes Amérigo ofrece una de las panorámicas más atractivas de Alicante, convirtiéndose en el escenario perfecto para copas y cócteles de autor, especialmente al atardecer.
Como broche final, los Brunchs de los Domingos se han consolidado como una cita imprescindible, combinando producto de calidad, creatividad y un ambiente relajado que invita a compartir y disfrutar sin prisas de la mejor gastronomía al ritmo del jazz.
Con esta propuesta, Hospes Amérigo reafirma su apuesta por una gastronomía que se vive, se cuida y se recuerda.
Hotel Hospes Amérigo
Rafael Altamira 7, 03002 - Alicante
- Pedro Sánchez pagará el Ingreso Mínimo Vital a los mayores de 30 años que cumplan estos requisitos
- La concejala y un arquitecto de Urbanismo de Alicante y dos hijos de una alto cargo, entre los adjudicatarios de viviendas públicas
- Rompen las ventanillas de 20 coches en San Vicente para llevarse las balizas
- Directo | Alerta naranja por viento en Alicante: las fuertes rachas derriban árboles, vallas publicitarias y postes de luz
- San Vicente, El Campello, Sant Joan y Mutxamel cierran parques e instalaciones deportivas por el temporal de viento
- El Supremo se pronuncia sobre un millonario pago de Altea por el agua
- Las fuertes rachas de viento arrancan de cuajo varios árboles en el PAU 1 de Alicante
- Renfe cancela este fin de semana los trenes entre Alicante y Valencia por obras en el Corredor Mediterráneo