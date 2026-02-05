La gala «Menjars de la Terra» pone en valor el producto local y las denominaciones de origen

INFORMACIÓN volverá a rendir homenaje a la riqueza culinaria de la provincia con la celebración de la Gala «Menjars de la Terra», un evento ya consolidado en el calendario gastronómico alicantino que tendrá lugar el 9 de febrero, a las 11.30 horas, en el salón de actos del Club INFORMACIÓN.

Se trata de una cita con una larga y prestigiosa trayectoria, nacida hace más de cuatro décadas en el seno de este diario bajo la batuta del recordado periodista Antonio González Pomata, impulsor de unas jornadas que marcaron un antes y un después en la divulgación y defensa de la cocina tradicional de la provincia. Desde entonces, «Menjars de la Terra» mantiene intacto su objetivo: poner en valor la diversidad gastronómica de Alicante, sus productos de calidad y el trabajo de quienes los protegen y difunden.

La gala reunirá a representantes del sector gastronómico, institucional y empresarial, así como a profesionales vinculados al mundo agroalimentario, en un acto que servirá como punto de encuentro y reflexión sobre la importancia del producto local y su papel en la cocina actual. Como es habitual, el evento combinará el reconocimiento al trabajo realizado durante el último año con espacios de diálogo y divulgación.

Denominaciones de origen y gastronomía

Uno de los momentos centrales de la jornada será la mesa redonda titulada «Denominaciones de origen y gastronomía», que pondrá el foco en la estrecha relación entre los sellos de calidad y la identidad culinaria del territorio. En ella participarán Francisco Oliva Gómez, presidente de la Denominación de Origen Protegida Granada Mollar de Elche; Federico Moncunill Gallo, secretario general de la Asociación Española de la Denominación de Origen y del Consejo Regulador del Turrón; y Beatriz Rocamora Montiel, directora del Consejo Regulador de la DOP Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó. La mesa estará moderada por Toni Cabot, director de INFORMACIÓN.

Durante el debate se abordará el valor de las denominaciones de origen como herramienta de protección del producto, motor económico del territorio y garantía de calidad para el consumidor, además de su creciente protagonismo en la alta cocina y en la restauración comprometida con el entorno.

Un legado que mira al futuro

La Gala «Menjars de la Terra» no solo mira al pasado y al legado de quienes sentaron las bases de estas jornadas gastronómicas, sino que también apuesta por el futuro, reivindicando la necesidad de seguir apoyando a productores, restauradores y profesionales que trabajan con productos de proximidad y mantienen viva la tradición culinaria alicantina, adaptándola a los nuevos tiempos.

El acto concluirá con un cóctel de clausura, un espacio distendido en el que los asistentes podrán intercambiar impresiones, compartir experiencias y seguir celebrando el éxito de una iniciativa que, año tras año, refuerza el orgullo por la despensa y la cocina de la provincia de Alicante.

Con esta gala, INFORMACIÓN reafirma su compromiso histórico con la gastronomía local y con la difusión de un patrimonio culinario que forma parte esencial de la identidad del territorio.