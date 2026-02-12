A la venta la revista «Menjars de la Terra 2025», una completa guía de 35 restaurantes y sus recetas

La revista «Menjars de la Terra 2025» se consolida como una publicación de referencia para comprender, disfrutar y valorar la riqueza gastronómica de la provincia de Alicante. Esta nueva edición muestra los 35 restaurantes que participaron el pasado año en las jornadas «Menjars de la Terra» y que destacan por su compromiso con el territorio, la autenticidad de sus propuestas y su capacidad para interpretar la cocina alicantina desde el respeto a la tradición y la creatividad contemporánea. El resultado es una cuidada y completa guía que invita a recorrer la provincia a través de sus fogones, sus productos y su forma de entender la cocina.

A partir del 14 de febrero

La revista estará a la venta a partir del 14 de febrero en kioscos y puntos habituales de venta de prensa, con un precio de 2,50 euros, lo que la convierte en una publicación accesible tanto para profesionales del sector como para amantes de la buena mesa, curiosos gastronómicos y lectores interesados en la cultura local.

«Menjars de la Terra 2025» ofrece un recorrido detallado por cada uno de los restaurantes participantes en las jornadas. En sus páginas se incluyen descripciones claras de los establecimientos, el tipo de cocina que desarrollan, su trayectoria y filosofía, así como información práctica como la ubicación o los datos de contacto para reservas. Todo ello permite al lector hacerse una idea precisa de la personalidad de cada restaurante y planificar rutas gastronómicas adaptadas a diferentes gustos, estilos y momentos.

Uno de los grandes valores de la revista es su amplio recetario, que recoge una selección de platos elaborados por estos establecimientos durante su participación en «Menjars de la Terra» el pasado año. Estas recetas no solo permiten descubrir técnicas, ingredientes y combinaciones, sino que también funcionan como un testimonio vivo de la cocina alicantina actual, donde conviven elaboraciones tradicionales, reinterpretaciones modernas y propuestas que miran al futuro sin perder el vínculo con el territorio.

La publicación incluye la historia de los locales, su tipo de cocina y filosofía, así como la ubicación / Rafa Arjones

Además del contenido dedicado a los restaurantes, la publicación incorpora artículos y reportajes que profundizan en la cocina alicantina como patrimonio cultural. Se presta especial atención a los productos locales y de proximidad, a las denominaciones de origen y a la importancia de proteger el paisaje agrícola y marítimo que hace posible esta diversidad culinaria. A través de diferentes reflexiones, se pone en valor la gastronomía como una expresión cultural que habla de historia, identidad y forma de vida.

En este sentido, «Menjars de la Terra 2025» no es solo una guía para comer bien, sino también una invitación a consumir con conciencia, apoyando proyectos que apuestan por la calidad, la sostenibilidad y el arraigo al entorno.

El origen de esta iniciativa editorial se remonta a 2021, cuando, en el contexto de una exposición dedicada a la figura de Antonio González Pomata (1926-1996), periodista, escritor y gran divulgador gastronómico, se puso de manifiesto la necesidad de recuperar y actualizar el espíritu de aquellas jornadas gastronómicas que, décadas atrás, ayudaron a visibilizar la cocina alicantina más allá de sus comarcas. Desde entonces, el proyecto ha crecido edición tras edición, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder su esencia.

Con «Menjars de la Terra 2025», la publicación reafirma su vocación de ser un punto de encuentro entre tradición e innovación, entre pasado y presente, ofreciendo un retrato fiel de una gastronomía diversa, viva y en constante evolución. Una revista pensada para leer, consultar, guardar y, sobre todo, para servir de inspiración a quienes creen que la cocina es una de las mejores maneras de conocer y disfrutar un territorio.