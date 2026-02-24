Casa Riquelme celebra sus XII jornadas gastronómicas

Casa Riquelme celebra del 23 de febrero al 1 de marzo sus XII Jornadas Gastronómicas, una cita ya consolidada en el calendario gastronómico de la ciudad de Alicante, que reúne durante una semana a profesionales, representantes del sector y amantes de la buena mesa en torno a propuestas culinarias diseñadas específicamente para la ocasión.

Fiel a su identidad, la casa apuesta por una edición que combina tradición, producto y reflexión gastronómica, articulada en siete jornadas temáticas con lemas propios que marcan el carácter de cada día.

La inauguración secelebró el lunes 23 de febrero bajo el título “Cuatro manos, un menú”, una colaboración especial que simboliza el encuentro entre cocinas y maneras de entender la restauración. La jornada contó como anfitrión con Pablo Rico, presidente del Rotary Club Alicante y propietario del Restaurante Fuego.

El martes, el Mediterráneo fue el gran protagonista con “El mar en estado puro”, una propuesta centrada en pescados y mariscos con cata de Ostras de la mano de Luga Sabores y Sorlut, tratados desde el respeto absoluto al producto. La jornada estuvo acompañada por Fran Molina, propietario del Restaurante La Gamba.

Hoy, miércoles, bajo el lema “Mujeres que sostienen la cocina”, las jornadas rinden homenaje al papel esencial de la mujer en la tradición y evolución gastronómica. La anfitriona es Gema Amor, directora de Alicante Gastronómica, referente del sector en la Comunitat Valenciana.

El jueves, la especia y el conocimiento toman protagonismo en “Cultura del Sabor”, una jornada dedicada a explorar la dimensión cultural del condimento y el equilibrio aromático. Como anfitrión participará Jesús Navarro Alberola, director general de Jesús Navarro S.A. y representante de la marca Carmencita, así como presidente de Alicante Gastronómica Solidaria, entidad de reconocido impacto social.

El viernes llega uno de los momentos más identitarios de la semana con “El arroz como herencia”, una celebración del producto que define la gastronomía valenciana y que forma parte esencial de la trayectoria de la casa. La jornada contará con la presencia de Santos Ruiz, representante de la Denominación de Origen Arroz de Valencia.

El sábado, la propuesta es “Carne en su máxima expresión”, un menú íntegramente dedicado a la carne, desde los entrantes hasta el arroz final, destacando fondos, técnicas tradicionales y elaboraciones de larga cocción. El anfitrión será Mario Maggio, figura influyente en la vida social y gastronómica de la ciudad.

Las jornadas culminarán el domingo con “50 años de cocina con alma”, un cierre emotivo que pone en valor la trayectoria y el legado de Casa Riquelme como espacio de encuentro, tradición y continuidad gastronómica en Alicante.

Con esta duodécima edición, Casa Riquelme reafirma su compromiso con el producto, el respeto por la cocina tradicional y la voluntad de convertir cada jornada en una experiencia compartida. Una semana en la que la mesa vuelve a ser punto de encuentro, celebración y memoria.